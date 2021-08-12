В середине августа сразу 4 знака Зодиака столкнутся с неприятностями, сообщает Глоба
Предупреждает и вооружает представителей знаков Зодиака, которым грозят неприятности, известный астролог Павел Глоба.
Овен
Если вы давно в отношениях, придется постараться и вернуть в них свежесть (иначе и до разрыва может дойти). Овнам-карьеристам следует сосредоточиться на работе, начать привлекать клиентов и возможных спонсоров.
Телец
Следующая неделя августа начнется для вас с трудностей, но они вовсе не будет непреодолимыми. Главное, держать эмоции под контролем, а решения принимать, взвесив все нюансы. Особенно осторожничайте с деньгами и предпринимательским риском.
Лев
Вам следует направить свою энергию на новые начинания, если будете и дальше откладывать старт проекта, в этом году его можете не начать вовсе. Глоба советует правильно распределять свои силы и время, а если в жизни начнется черная полоса, не бросать начатое!
Стрелец
Стрельцам необходимо научиться контролировать свои эмоции, в противном случае срывы планов и проблемы в общении обеспечены.
Напомним,