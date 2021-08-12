В середине августа сразу 4 знака Зодиака столкнутся с неприятностями, сообщает Глоба

12 августа 2021 13:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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В середине августа сразу 4 знака Зодиака столкнутся с неприятностями, сообщает Глоба
В середине августа сразу 4 знака Зодиака столкнутся с неприятностями, сообщает Глоба
pixabay.com

Предупреждает и вооружает представителей знаков Зодиака, которым грозят неприятности, известный астролог Павел Глоба.

Овен

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С 15 августа в вашей жизни начинается период испытаний.

Если вы давно в отношениях, придется постараться и вернуть в них свежесть (иначе и до разрыва может дойти). Овнам-карьеристам следует сосредоточиться на работе, начать привлекать клиентов и возможных спонсоров. 

Телец

Следующая неделя августа начнется для вас с трудностей, но они вовсе не будет непреодолимыми. Главное, держать эмоции под контролем, а решения принимать, взвесив все нюансы. Особенно осторожничайте с деньгами и предпринимательским риском. 

Лев

Вам следует направить свою энергию на новые начинания, если будете и дальше откладывать старт проекта, в этом году его можете не начать вовсе. Глоба советует правильно распределять свои силы и время, а если в жизни начнется черная полоса, не бросать начатое!

Стрелец

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Для представителей этого знака период с 11 по 15 августа будет крайне непредсказуемым и динамичным.

Стрельцам необходимо научиться контролировать свои эмоции, в противном случае срывы планов и проблемы в общении обеспечены. 

Напомним, 

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