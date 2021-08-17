Назван знак Зодиака, который влюбляется быстрее всего

17 августа 2021 15:50 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Назван знак Зодиака, который влюбляется быстрее всего
Назван знак Зодиака, который влюбляется быстрее всего
pixabay.com

Среди зодиакального круга есть знак, способный влюбляться несколько раз за одни сутки!

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Самым влюбчивым представителем зодиакального круга оказался Стрелец.

Этот знак может метаться от одного человека к другому, искренне считая каждого нового любовника своей судьбой. Стрелец – оптимист, и оптимист эмоциональный. Ему нравится испытывать эти теплые чувства, поэтому он дает себе свободу и наслаждается каждым романом, будто встретил того самого. 

Можно сказать, что для Стрельца влюбленность является привычным состоянием, она питает его и дает силы. Что печально, Стрельцы не только мгновенно влюбляются, но и также неожиданно остывают к объекту своей симпатии. 

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Отношения со Стрельцом могут быть страстными и отчаянными, но быть уверенным в завтрашнем дне с этим знаком нельзя.

Напомним.

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