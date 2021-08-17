Гороскоп на 18 августа 2021 для всех знаков Зодиака

17 августа 2021 14:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 18 августа 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 18 августа 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 18.08.2021 для всех знаков Зодиака!

Узнайте свой гороскоп на 18 августа 2021 года, среду.

Знак месяца — Лев.                       

Гороскоп Овен. Вы сможете найти дополнительный заработок, который придется очень кстати. 

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Гороскоп Телец. Вы нуждаетесь в уверенности, что вас любят и ценят, родные позволят вам ощутить это сегодня. 

Гороскоп Близнецы. Не исключено, что вы абсолютно неожиданно решитесь на смену места жительства. 

Гороскоп Рак. Благоприятный день для сложных проектов, за которые вы ранее не решались браться. 

Гороскоп Лев. Если ваша семья еще не обзавелась традициями, то пора их придумать прямо сейчас, считают астрологи. 

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Гороскоп Дева. Не тот день, когда можно бежать за советом к друзьям или близким, вы должны принять решение самостоятельно!

Гороскоп Весы. Признайтесь в своих чувствах, чтобы дать старт новому этапу романтических отношений. 

Гороскоп Скорпион. Бросьте монетку в фонтан, если окажетесь в месте, куда хотите вернуться. Мечты сбываются!

Гороскоп Стрелец. Вы окутаны романтикой и новыми чувствами, однако бдительность не стоит терять даже во время букетно-конфетного периода. 

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Гороскоп Козерог. Рискните принять участие в каком-то конкурсе или акции, звезды сулят какой-то выигрыш и много приятностей. 

Гороскоп Водолей. У вас будет возможность расшифровать подсказки, которые Вселенная давала вам.

Гороскоп Рыбы. Есть риск опоздать и тем самым обрушить собственные планы, будьте на ты с часами.

Напомним,

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