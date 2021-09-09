Названы знаки Зодиака, которые должны поберечь деньги в сентябре
Астрологи назвали знаки Зодиака, у которых наступит в сентябре черная полоса в сфере финансов.
Овен
В сентябре вам понадобится ваш фирменный оптимизм, поскольку финансовые трудности будут следовать друг за другом. Как справиться с ними? Не драматизировать, а работать. Вам под силу разобраться с каждой проблемой и встретить октябрь с деньгами.
Рак
Рыбы
Судьба будет ставить вам палки в колеса в делах на протяжении нескольких недель. Но это не означает, что вы должны с еще большим энтузиазмом пытаться двигаться вперед. Скорее всего, Вселенная намекает вам, что пора обратить внимание на родных и близких.
Напомним,