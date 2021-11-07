Лунный гороскоп на 7 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
7 ноября 2021 00:20
Лунный гороскоп на 7 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Луна находится в знаке Зодиака Стрелец.
Читайте такжеПавел Глоба назвал знаки Зодиака, которые улучшат свое материальное положение до конца неделиПериод лунного Стрельца уводит наши мыслительные процессы от земной логики в область абстрактного мышления. Тем не менее, время идеально подходит для решения бюрократических и судебных дел.
Общение сведите к необходимому минимуму.
Напомним,