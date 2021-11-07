Лунный гороскоп на 7 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

7 ноября 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 7 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 7 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Стрелец.

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Период лунного Стрельца уводит наши мыслительные процессы от земной логики в область абстрактного мышления. Тем не менее, время идеально подходит для решения бюрократических и судебных дел.

Общение сведите к необходимому минимуму. 

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Наступил четвертый лунный день, он подходит для земных дел, которые вы откладывали несколько дней подряд. Главное, сосредоточиться на задании, в этом случае вы сможете выполнить его быстро и забыть. Проблемы могут всплывать, если вы не выполнили вовремя задачу.

Напомним,

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