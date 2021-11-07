Лунный гороскоп на 7 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 7 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

Луна находится в знаке Зодиака Стрелец.

Период лунного Стрельца уводит наши мыслительные процессы от земной логики в область абстрактного мышления. Тем не менее, время идеально подходит для решения бюрократических и судебных дел.

Общение сведите к необходимому минимуму.

Наступил четвертый лунный день, он подходит для земных дел, которые вы откладывали несколько дней подряд. Главное, сосредоточиться на задании, в этом случае вы сможете выполнить его быстро и забыть. Проблемы могут всплывать, если вы не выполнили вовремя задачу.

Напомним,