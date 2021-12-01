Лунный гороскоп на 1 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
1 декабря 2021 00:10
Лунный гороскоп на 1 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Луна находится в знаке Зодиака Весы.
Читайте такжеПавел Глоба назвал знаки Зодиака, которые улучшат свое материальное положение до конца неделиПериод лунных Весов считается плодотворным для делового сотрудничества или работы в команде. Главное, проявить к партнерам уважение, отнестись к их идеям с энтузиазмом, тогда у вас все получится!
Можно долгое время колебаться между всеми «за» и «против», выискивать как достоинства, так и недостатки.
Напомним,