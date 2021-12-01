Лунный гороскоп на 1 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

1 декабря 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 1 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 1 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Весы.

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Период лунных Весов считается плодотворным для делового сотрудничества или работы в команде. Главное, проявить к партнерам уважение, отнестись к их идеям с энтузиазмом, тогда у вас все получится!

Можно долгое время колебаться между всеми «за» и «против», выискивать как достоинства, так и недостатки.

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Наступил двадцать седьмой лунный день, любая работа сегодня будет продвигаться со скрипом. Желательно посвятить время решению старых проблем, не переходя к новым проектам. Сегодня у вас появится возможность взглянуть на ситуацию с другой точки зрения. 

Напомним,

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