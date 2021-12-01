Лунный гороскоп на 1 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 1 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

Луна находится в знаке Зодиака Весы.

Период лунных Весов считается плодотворным для делового сотрудничества или работы в команде. Главное, проявить к партнерам уважение, отнестись к их идеям с энтузиазмом, тогда у вас все получится!

Можно долгое время колебаться между всеми «за» и «против», выискивать как достоинства, так и недостатки.

Наступил, любая работа сегодня будет продвигаться со скрипом. Желательно посвятить время решению старых проблем, не переходя к новым проектам. Сегодня у вас появится возможность взглянуть на ситуацию с другой точки зрения.

Напомним,