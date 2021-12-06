Глоба назвал знаки Зодиака, у которых начнутся проблемы с 6 декабря
Астролог Павел Глоба представил прогноз для трех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 декабря.
На предстоящей неделе Ракам придется проявить инициативу, забыв о нерешительности и сомнениях. Астролог советует держаться уверенно и настойчиво. Выходные принесут ссоры и недомолвки.
Дева
С 6 декабря Дев ждут различные трудности, однако Глоба советует их не бояться и активно идти вперед, настроившись на победу. Самой тяжелой будет вторая половина недели, но близкие окажут необходимую поддержку. Трудным днем окажется 11 декабря.
Скорпион
Напомним,