Глоба назвал знаки Зодиака, у которых начнутся проблемы с 6 декабря

6 декабря 2021 17:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Глоба назвал знаки Зодиака, у которых начнутся проблемы с 6 декабря
Глоба назвал знаки Зодиака, у которых начнутся проблемы с 6 декабря
pixabay.com

Астролог Павел Глоба представил прогноз для трех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 декабря.

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У этих знаков Зодиака могут возникнуть проблемы.

На предстоящей неделе Ракам придется проявить инициативу, забыв о нерешительности и сомнениях. Астролог советует держаться уверенно и настойчиво. Выходные принесут ссоры и недомолвки.

Дева

С 6 декабря Дев ждут различные трудности, однако Глоба советует их не бояться и активно идти вперед, настроившись на победу. Самой тяжелой будет вторая половина недели, но близкие окажут необходимую поддержку. Трудным днем окажется 11 декабря.

Скорпион

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С 6 декабря у Скорпионов на первый план выйдет работа. Трудиться нужно будет упорно и кропотливо. Возможны проблемы в семье, поэтому выходные лучше провести вместе с близкими. Неблагоприятным днем будет 9 декабря.

Напомним,

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