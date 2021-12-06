Глоба назвал знаки Зодиака, у которых начнутся проблемы с 6 декабря

Глоба назвал знаки Зодиака, у которых начнутся проблемы с 6 декабря

Астролог Павел Глоба представил прогноз для трех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 декабря.

У этих знаков Зодиака могут возникнуть проблемы.

На предстоящей неделе Ракам придется проявить инициативу, забыв о нерешительности и сомнениях. Астролог советует держаться уверенно и настойчиво. Выходные принесут ссоры и недомолвки.

Дева

С 6 декабря Дев ждут различные трудности, однако Глоба советует их не бояться и активно идти вперед, настроившись на победу. Самой тяжелой будет вторая половина недели, но близкие окажут необходимую поддержку. Трудным днем окажется 11 декабря.

Скорпион

С 6 декабря у Скорпионов на первый план выйдет работа. Трудиться нужно будет упорно и кропотливо. Возможны проблемы в семье, поэтому выходные лучше провести вместе с близкими. Неблагоприятным днем будет 9 декабря.

Напомним,