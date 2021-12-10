Гороскоп на 2022 год для знака Зодиака Лев: здоровье, деньги и любовь

10 декабря 2021 16:45 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 2022 год для знака Зодиака Лев: здоровье, деньги и любовь
Гороскоп на 2022 год для знака Зодиака Лев: здоровье, деньги и любовь
pixabay.com

Астрологи уже составили гороскоп на 2022 год для Льва!

Гороскоп здоровья на 2022 год Лев

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В 2022 проблемы со здоровьем Лев может создать себе исключительно самостоятельно. Например, решившись на какой-нибудь экстремальный поступок.

Астрологи призывают перенести все прыжки  с парашютами и другие неоднозначные действа. 

Финансовый гороскоп на 2022 год для Льва

Если не будете тратить огромные суммы на свои прихоти, сможете начать накапливать и к концу года, например, совершать серьезную и важную покупку. В 2022 году могут всплыть старые долги, желательно еще до наступления Нового года вернуть все неуплаченное.

Старайтесь впредь рассчитывать только на свои деньги. 

Любовный гороскоп на 2022 год Льва

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Вам придется научиться готовить о своих чувствах, только так вы сможете преодолеть кризис, который может случиться в следующем году. Также астрологи рекомендуют чаще идти на компромиссы, интересоваться мнением и взглядами половинки.

Начните уделять партнеру больше внимания. Полезным будет общее дело, занятия каким-нибудь хобби. 

Напомним,

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