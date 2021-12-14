Гороскоп на 2022 год для знака Зодиака Весы: здоровье, деньги и любовь

Гороскоп на 2022 год для знака Зодиака Весы: здоровье, деньги и любовь

Астрологи уже составили гороскоп на 2022 год для Весов!

Гороскоп здоровья на 2022 год Весы

Финансовый гороскоп на 2022 год для Весов

2022 году редко будет вспоминать о здоровье. Подкосить состояние могут разве что вредные привычки, не забывайте регулярно ходить в зал или заниматься дома. Водите автомобиль осторожно, особенно в летнее время.

В работе доверяйте себе, то же самое и с кошельком — не позволяйте даже близким людям руководить вашими финансовыми действиями. Астрологи советуют не полагаться на интуицию или чутье, анализируйте информацию и выбирайте самые простые пути.

Пасовать тоже не стоит, если уверены, действуйте!

Любовный гороскоп на 2022 год Весы

2022 год будет насыщенным романтическими переживаниями, в какой-то момент вам даже, возможно, придется выбирать среди нескольких претендентов на сердце. Но самое главное, это не внимание противоположного пола, а искренняя влюбленность, которую Тигр позволит вам испытать.

Напомним,