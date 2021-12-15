Гороскоп на 2022 год для знака Зодиака Скорпион: здоровье, деньги и любовь

15 декабря 2021 15:45 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 2022 год для знака Зодиака Скорпион: здоровье, деньги и любовь
Гороскоп на 2022 год для знака Зодиака Скорпион: здоровье, деньги и любовь
pixabay.com

Астрологи уже составили гороскоп на 2022 год для Скорпиона!

Гороскоп здоровья на 2022 год Скорпион

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В 2022 со здоровьем проблем не будет, если не станете загонять себя на работе. Во главе всего должно быть внимательное отношение к себе и к своим потребностям, иначе могут обостриться хронические заболевания, возникшие ранее.

Скорпионам, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, важно меньше волноваться.

Финансовый гороскоп на 2022 год для Скорпиона

Астрологи прогнозируют Скорпионам финансовый взлет в год Черного Водяного Тигра.

Скорее всего, судьба предоставит вам возможность выбирать из нескольких выгодных предложений наиболее подходящее. Однако здесь вы можете столкнуться с другой проблемой: амбиции не должны заслепить вас, иначе вы можете взяться за дело, которое не сможете потянуть (по той или иной причине).

Любовный гороскоп на 2022 год Скорпион

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Вас ожидают многочисленные знакомств с новыми людьми, некоторые из них обязательно перерастут во что-то серьезное и, возможно, длительное. Семейные Скорпионы должны вести себя сдержанно и помнить, что семья — это самое главное. 

Напомним,

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