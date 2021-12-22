Гороскоп на 2022 год для знака Зодиака Водолей: здоровье, деньги и любовь

Гороскоп на 2022 год для знака Зодиака Водолей: здоровье, деньги и любовь

Астрологи уже составили гороскоп на 2022 год для Козерога.

Гороскоп здоровья на 2022 год Водолей

Финансовый гороскоп на 2022 год для Водолея

2022 вам следует беречь себя от травм и не ввязываться в экстремальные авантюры. Внимательным необходимо оставаться также и на дороге.

На старте следующего года у Водолея могут возникнуть небольшие финансовые трудности. На общую картину они не повлияют, но могут стать началом всеобщего переосмысления своих трат (это лишним не будет). Чтобы избежать проблем в дальнейшем, придется трудиться на работе, а не уповать на чудо.

Не советуют вам астрологи заключать финансовые сделки в следующем году, они окажутся неудачными.

Любовный гороскоп на 2022 год Водолей

Вас ожидает море приятных эмоций, учитывая, что вы итак человек эмоциональный, на здравый смысл уповать не приходится... Роман будет сумашедшим, сказочныим и невероятным.

Однако все может развалиться так же резко, как и началось, если вы продолжите быть эгоистом. Особенное внимание следует уделить интимной сфере: с большой долей вероятности партнер захочет разнообразить ваш секс.

Напомним,