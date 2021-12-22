Гороскоп на 2022 год для знака Зодиака Водолей: здоровье, деньги и любовь

22 декабря 2021 15:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

Гороскоп на 2022 год для знака Зодиака Водолей: здоровье, деньги и любовь
Гороскоп на 2022 год для знака Зодиака Водолей: здоровье, деньги и любовь
pixabay.com

Астрологи уже составили гороскоп на 2022 год для Козерога.

Гороскоп здоровья на 2022 год Водолей

Читайте такжеКак привлечь удачу в дом в Новый год 2022
В 2022 вам следует беречь себя от травм и не ввязываться в экстремальные авантюры. Внимательным необходимо оставаться также и на дороге. 

Финансовый гороскоп на 2022 год для Водолея

На старте следующего года у Водолея могут возникнуть небольшие финансовые трудности. На общую картину они не повлияют, но могут стать началом всеобщего переосмысления своих трат (это лишним не будет). Чтобы избежать проблем в дальнейшем, придется трудиться на работе, а не уповать на чудо.

Не советуют вам астрологи заключать финансовые сделки в следующем году, они окажутся неудачными. 

Любовный гороскоп на 2022 год Водолей

Читайте такжеГороскоп на 2022 год: астрологи назвали самые опасные дни
Вас ожидает море приятных эмоций, учитывая, что вы итак человек эмоциональный, на здравый смысл уповать не приходится... Роман будет сумашедшим, сказочныим и невероятным.

Однако все может развалиться так же резко, как и началось, если вы продолжите быть эгоистом. Особенное внимание следует уделить интимной сфере: с большой долей вероятности партнер захочет разнообразить ваш секс. 

Напомним,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

гороскоп астрология Знаки Зодиака гороскоп 2021

Материалы по теме

Восточный гороскоп на 2022 год для Дракона
Гороскопы

Восточный гороскоп на 2022 год для Дракона
Гороскоп на 24 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 24 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
Michelle Andrade и Позитив рассказали о странных предложениях со стороны фанатов
Новости

Michelle Andrade и Позитив рассказали о странных предложениях со стороны фанатов
Танці з зірками-2021: Тина Кароль призналась, почему не стала ведущей нового сезона шоу
Новости

Танці з зірками-2021: Тина Кароль призналась, почему не стала ведущей нового сезона шоу

Популярное на сайте

Я заберу твою семью: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 16.12.2021)

Я заберу твою семью: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 16.12.2021)
Хто зверху-11: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 16.12.2021)

Хто зверху-11: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 16.12.2021)
Я заберу твою семью: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 16.12.2021)

Я заберу твою семью: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 16.12.2021)
Детский телохранитель: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 16.12.2021)

Детский телохранитель: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 16.12.2021)

Популярное видео

Я заберу твою семью: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 16.12.2021)

Я заберу твою семью: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 16.12.2021)
Хто зверху-11: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 16.12.2021)

Хто зверху-11: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 16.12.2021)
Я заберу твою семью: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 16.12.2021)

Я заберу твою семью: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 16.12.2021)
Детский телохранитель: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 16.12.2021)

Детский телохранитель: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 16.12.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK