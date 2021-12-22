Гороскоп на 2022 год для знака Зодиака Водолей: здоровье, деньги и любовь
Астрологи уже составили гороскоп на 2022 год для Козерога.
Гороскоп здоровья на 2022 год Водолей2022 вам следует беречь себя от травм и не ввязываться в экстремальные авантюры. Внимательным необходимо оставаться также и на дороге.
Финансовый гороскоп на 2022 год для Водолея
На старте следующего года у Водолея могут возникнуть небольшие финансовые трудности. На общую картину они не повлияют, но могут стать началом всеобщего переосмысления своих трат (это лишним не будет). Чтобы избежать проблем в дальнейшем, придется трудиться на работе, а не уповать на чудо.
Не советуют вам астрологи заключать финансовые сделки в следующем году, они окажутся неудачными.
Любовный гороскоп на 2022 год Водолей
Однако все может развалиться так же резко, как и началось, если вы продолжите быть эгоистом. Особенное внимание следует уделить интимной сфере: с большой долей вероятности партнер захочет разнообразить ваш секс.
Напомним,