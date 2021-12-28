Восточный гороскоп на 2022 год для Козы

Восточный гороскоп на 2022 год для Козы

Представляю вашему вниманию Гороскоп на 2022 по году рождения Коза (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)

Год пройдет под знаком трудолюбия

В 2022 году вам придется хорошо потрудиться, чтобы все планы были осуществлены в следующие двенадцать месяцев. Не сказать, что Тигр вас не любит, но и помогать не собирается.

Главное, в отношениях с начальством и близкими людьми быть искренними. Не использовать актерский талант, который у вас присутствует от природы. Зато он может прийти вам на помощь в работе, если придется выступать на первых ролях и перед аудиторией.

Маленькие спектакли, которые вам вполне под силу показать, помогут преуспеть в профессиональной деятельности.

Напомним,