Восточный гороскоп на 2022 год для Козы

28 декабря 2021 18:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

Восточный гороскоп на 2022 год для Козы
Восточный гороскоп на 2022 год для Козы
pixabay.com

Представляю вашему вниманию Гороскоп на 2022 по году рождения Коза (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)

Год пройдет под знаком трудолюбия

Читайте такжеВыходные и праздники в январе 2022 года в Украине
В 2022 году вам придется хорошо потрудиться, чтобы все планы были осуществлены в следующие двенадцать месяцев. Не сказать, что Тигр вас не любит, но и помогать не собирается.

Главное, в отношениях с начальством и близкими людьми быть искренними. Не использовать актерский талант, который у вас присутствует от природы. Зато он может прийти вам на помощь в работе, если придется выступать на первых ролях и перед аудиторией.

Читайте такжеГороскоп на 2022 год для знака Зодиака Козерог: здоровье, деньги и любовь
Маленькие спектакли, которые вам вполне под силу показать, помогут преуспеть в профессиональной деятельности.

Напомним,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

гороскоп восточный гороскоп китайский гороскоп

Материалы по теме

Восточный гороскоп на 2022 год для Лошади
Гороскопы

Восточный гороскоп на 2022 год для Лошади
Восточный гороскоп на 2022 год для Змеи
Гороскопы

Восточный гороскоп на 2022 год для Змеи
Тоня Матвиенко рассказала об их любви с мужем к зимним видам спорта
Новости

Тоня Матвиенко рассказала об их любви с мужем к зимним видам спорта
Стосується кожного: Коммунальная ловушка (эфир от 28.12.2021)
Телешоу

Стосується кожного: Коммунальная ловушка (эфир от 28.12.2021)

Популярное на сайте

МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Мухомора

МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Мухомора
МАСКА-2: кто победил во 2 сезоне шоу 25.12.2021

МАСКА-2: кто победил во 2 сезоне шоу 25.12.2021
Разница в возрасте - смотреть онлайн 16 серию от 09.12.2021

Разница в возрасте - смотреть онлайн 16 серию от 09.12.2021
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.12.2021)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.12.2021)

Популярное видео

Разница в возрасте - смотреть онлайн 16 серию от 09.12.2021

Разница в возрасте - смотреть онлайн 16 серию от 09.12.2021
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.12.2021)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.12.2021)
Игры детей старшего возраста: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 27.12.2021)

Игры детей старшего возраста: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 27.12.2021)
Жизнь прекрасна: смотреть онлайн 1 cерию (эфир от 27.12.2021)

Жизнь прекрасна: смотреть онлайн 1 cерию (эфир от 27.12.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK