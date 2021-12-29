Павел Глоба: 4 знака Зодиака ожидают кардинальные перемены в 2022 году

Известный астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, для которых 2022 год обернется непредсказуемыми переменами.

Телец, в вашем случае перемены могут коснуться личной жизни. Необходимость что-то изменить вы можете ощутить уже в январе. Кроме того, возможно появление новых целей и установок.

Близнецы, вам пора расставить приоритеты и взяться на выполнение новых целей. Определившись с заданиями, вы можете прийти к выводу, что пора что-то менять и в других сферах жизни. Не исключен переезд или заключение брака.

Лев, пора преодолеть застой, в которым вы находитесь уже некоторое время. Придется заняться собой, поработать над проблемными чертами характера, чтобы открыть для себя новые возможности!

Водолей, вам Глоба советуем пристегнуть ремень и наслаждаться головокружительными поворотами судьбы.

Напомним,