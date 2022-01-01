Лунный гороскоп на 1 января 2022 года для всех знаков Зодиака
1 января 2021 00:20
Алла Лысак
Лунный гороскоп на 1 января 2022 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Период лунного
Стрельца является благоприятным временем для подведения итогов и даже работы с документацией. В этот день в позитивном ключе развиваются любые контакты и переговоры с зарубежными фирмами и иностранцами.
Неподходящее время для строительства, земляных работ, занятий, связанных с обработкой камня.
Наступил двадцать восьмой лунный день, всеми силами старайтесь поддерживать у себя приподнятое настроение. В этот день желательно мыслить в позитивном ключе, чтобы следующий лунный цикл зарядить соответствующей энергией. Не принимайте резких решений.
Напомним,
знаки Зодиака, которые уничтожат вас своим занудством.
у кого из знаков Зодиака самое крепкое здоровье?