Лунный гороскоп на 1 января 2022 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 1 января 2022 года для всех знаков Зодиака

Луна находится в знаке Зодиака Стрелец

Период лунного Стрельца является благоприятным временем для подведения итогов и даже работы с документацией. В этот день в позитивном ключе развиваются любые контакты и переговоры с зарубежными фирмами и иностранцами.

Неподходящее время для строительства, земляных работ, занятий, связанных с обработкой камня.

Наступил двадцать восьмой лунный день, всеми силами старайтесь поддерживать у себя приподнятое настроение. В этот день желательно мыслить в позитивном ключе, чтобы следующий лунный цикл зарядить соответствующей энергией. Не принимайте резких решений.

Напомним,

знаки Зодиака, которые уничтожат вас своим занудством.

у кого из знаков Зодиака самое крепкое здоровье?