Лунный гороскоп на 1 января 2022 года для всех знаков Зодиака

1 января 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 1 января 2022 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 1 января 2022 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Стрелец

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Период лунного Стрельца является благоприятным временем для подведения итогов и даже работы с документацией. В этот день в позитивном ключе развиваются любые контакты и переговоры с зарубежными фирмами и иностранцами. 

Неподходящее время для строительства, земляных работ, занятий, связанных с обработкой камня.

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Наступил двадцать восьмой лунный день, всеми силами старайтесь поддерживать у себя приподнятое настроение. В этот день желательно мыслить в позитивном ключе, чтобы следующий лунный цикл зарядить соответствующей энергией. Не принимайте резких решений.

Напомним,

знаки Зодиака, которые уничтожат вас своим занудством.    
у кого из знаков Зодиака самое крепкое здоровье?

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