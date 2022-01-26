Лунный гороскоп на 26 января 2022 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 26 января 2022 года для всех знаков Зодиака

Луна находится в знаке Зодиака Скорпион.

Период лунного Скорпиона дает вам возможность решить проблему, которая длительное время вызывала стресс. Также время считается благоприятным для раскрытия тайн, нахождения пропавших вещей, на высоком уровне находится творческая энергия.

Можно работать с инструментами.

Наступил двадцать четвертый лунный день, его следует посвятить упорядочиванию внутреннего пространства и связи. Это будет способствовать включению резервов и позволит на следующем лунном цикле вести более продуктивную деятельность. В этот день хорошо закладывать фундамент новых больших дел.

Напомним,