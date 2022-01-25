Названы знаки Зодиака, которые умеют хранить секреты

25 января 2022 16:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Названы знаки Зодиака, которые умеют хранить секреты
Названы знаки Зодиака, которые умеют хранить секреты
pixabay.com

Эти знаки Зодиака не расскажут ваши секреты никому.

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Астрологи золото отдали Девам, которые никогда не вынесут ссор из дома. 

Это преданный знак Зодиака и его представители никогда не сделают ничего плохого окружающим. Кроме того, они готовы спасать весь мир, желая каждому только добру и счастья. 

На втором месте оказались дружелюбные Козероги. Они, как могила – никогда вас не выдадут и не расскажут ваши секреты. Козероги действительно дорожат дружбой, поэтому их помыслы всегда чисты и искренни.

 В их надежности вы можете даже не сомневаться.

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Скорпионы тоже не любят сплетничать. Они сложно подпускают к себе людей, потому в их окружении могут быть только избраны.

Ради дружбы с ними Скорпионы могут пожертвовать многим. Своего близкого человека они никогда не предадут.

Напомним, 

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