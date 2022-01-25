Названы знаки Зодиака, которые умеют хранить секреты

Эти знаки Зодиака не расскажут ваши секреты никому.

Астрологи золото отдали Девам, которые никогда не вынесут ссор из дома.

Это преданный знак Зодиака и его представители никогда не сделают ничего плохого окружающим. Кроме того, они готовы спасать весь мир, желая каждому только добру и счастья.

На втором месте оказались дружелюбные Козероги. Они, как могила – никогда вас не выдадут и не расскажут ваши секреты. Козероги действительно дорожат дружбой, поэтому их помыслы всегда чисты и искренни.

В их надежности вы можете даже не сомневаться.

Скорпионы тоже не любят сплетничать. Они сложно подпускают к себе людей, потому в их окружении могут быть только избраны.

Ради дружбы с ними Скорпионы могут пожертвовать многим. Своего близкого человека они никогда не предадут.

Напомним,