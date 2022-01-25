Названы знаки Зодиака, которые умеют хранить секреты
Эти знаки Зодиака не расскажут ваши секреты никому.
Это преданный знак Зодиака и его представители никогда не сделают ничего плохого окружающим. Кроме того, они готовы спасать весь мир, желая каждому только добру и счастья.
На втором месте оказались дружелюбные Козероги. Они, как могила – никогда вас не выдадут и не расскажут ваши секреты. Козероги действительно дорожат дружбой, поэтому их помыслы всегда чисты и искренни.
В их надежности вы можете даже не сомневаться.
Ради дружбы с ними Скорпионы могут пожертвовать многим. Своего близкого человека они никогда не предадут.
Напомним,