Астрологи назвали самые опасные дни в феврале 2022 года
Лунный цикл и положение спутника относительно знаков Зодиака оказывает существенное влияние на жизнь людей.
Гороскоп на февраль 2022 года подскажет вам, какие дни астрологи считают неудачными. В эти даты желательно не предпринимать судьбоносных решений и как можно больше бездельничать.
1 февраля - Новолуние в Близнецах
День опасен обострением конфликтов в семье, недопониманием, ссорами. Люди, которые вас окружают, могут вспомнить старые обиды, начать конфликт, беспочвенно вас в чес-то обвинить.
Проведите день наедине с собой, чтобы не нарваться на ссору.
11 февраля - Соединение Меркурия с Плутоном
15 февраля - Соединение Венеры с Марсом
Венера и Марс угнетает интеллектуальную сферу человека. Эта дата будет неудачной для работников умственных профессий и творческих людей.
Любое интеллектуальное начинание закончится фиаско.
16 февраля - Полнолуние в знаке Льва
24 февраля - Убывающая луна в Стрельце
Под влиянием Стрельца люди станут очень расточительны в деньгах. Не стоит ничего покупать в этот день. Покупки не только не принесут радости, но также могут оказаться бесполезными. Ваше отношение к деньгам 24 февраля будет неадекватным.
Напомним,