Астрологи назвали самые опасные дни в феврале 2022 года

26 января 2022 18:25 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Астрологи назвали самые опасные дни в феврале 2022 года
Астрологи назвали самые опасные дни в феврале 2022 года
pixabay.com

Лунный цикл и положение спутника относительно знаков Зодиака оказывает существенное влияние на жизнь людей.

Гороскоп на февраль 2022 года подскажет вам, какие дни астрологи считают неудачными. В эти даты желательно не предпринимать судьбоносных решений и как можно больше бездельничать.

1 февраля - Новолуние в Близнецах

День опасен обострением конфликтов в семье, недопониманием, ссорами. Люди, которые вас окружают, могут вспомнить старые обиды, начать конфликт, беспочвенно вас в чес-то обвинить. 

Проведите день наедине с собой, чтобы не нарваться на ссору.

11 февраля - Соединение Меркурия с Плутоном

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Соединение двух планет сделает день опасным и агрессивным. Сама Вселенная будет мешать вам все сделать нормально. Противопоказаны любые дела, проекты, особенно сложные или решающие. 

15 февраля - Соединение Венеры с Марсом

Венера и Марс угнетает интеллектуальную сферу человека. Эта дата будет неудачной для работников умственных профессий и творческих людей. 

Любое интеллектуальное начинание закончится фиаско. 

16 февраля - Полнолуние в знаке Льва

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Любые новые дела лучше не начинать в этот день. Не советуют астрологи именно сегодня что-то кардинально менять в своей жизни. Даже положительные изменения, например, отказ от вредной привычки не будет долговременным.

24 февраля - Убывающая луна в Стрельце 

Под влиянием Стрельца люди станут очень расточительны в деньгах. Не стоит ничего покупать в этот день. Покупки не только не принесут радости, но также могут оказаться бесполезными. Ваше отношение к деньгам 24 февраля будет неадекватным.

Напомним, 

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