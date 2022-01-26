Астрологи назвали самые опасные дни в феврале 2022 года

Лунный цикл и положение спутника относительно знаков Зодиака оказывает существенное влияние на жизнь людей.

Гороскоп на февраль 2022 года подскажет вам, какие дни астрологи считают неудачными. В эти даты желательно не предпринимать судьбоносных решений и как можно больше бездельничать.

1 февраля - Новолуние в Близнецах

День опасен обострением конфликтов в семье, недопониманием, ссорами. Люди, которые вас окружают, могут вспомнить старые обиды, начать конфликт, беспочвенно вас в чес-то обвинить.

Проведите день наедине с собой, чтобы не нарваться на ссору.

11 февраля - Соединение Меркурия с Плутоном

15 февраля - Соединение Венеры с Марсом

Соединение двух планет сделает день опасным и агрессивным. Сама Вселенная будет мешать вам все сделать нормально. Противопоказаны любые дела, проекты, особенно сложные или решающие.

Венера и Марс угнетает интеллектуальную сферу человека. Эта дата будет неудачной для работников умственных профессий и творческих людей.

Любое интеллектуальное начинание закончится фиаско.

16 февраля - Полнолуние в знаке Льва

24 февраля - Убывающая луна в Стрельце

Любые новые дела лучше не начинать в этот день. Не советуют астрологи именно сегодня что-то кардинально менять в своей жизни. Даже положительные изменения, например, отказ от вредной привычки не будет долговременным.

Под влиянием Стрельца люди станут очень расточительны в деньгах. Не стоит ничего покупать в этот день. Покупки не только не принесут радости, но также могут оказаться бесполезными. Ваше отношение к деньгам 24 февраля будет неадекватным.

Напомним,