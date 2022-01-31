Лунный гороскоп на 31 января 2022 года для всех знаков Зодиака
31 января 2022 00:10
Лунный гороскоп на 31 января 2022 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Луна находится в знаке Зодиака Козерог.
лунного Козерога астрологи считают неблагоприятным для общения со старшим поколением и начальством, с людьми, которые обладают определенным авторитетом.
Не исключены препятствия в делах, задержки с финансами.
На работе важно соблюдать трудовую дисциплину, можно заняться проектом, который вы давно откладывали.
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Напомним,