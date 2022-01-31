Лунный гороскоп на 31 января 2022 года для всех знаков Зодиака

31 января 2022 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 31 января 2022 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 31 января 2022 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Козерог.

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Период лунного Козерога астрологи считают неблагоприятным для общения со старшим поколением и начальством, с людьми, которые обладают определенным авторитетом.

Не исключены препятствия в делах, задержки с финансами.

На работе важно соблюдать трудовую дисциплину, можно заняться проектом, который вы давно откладывали.  

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Наступил двадцать девятый лунный день, сегодня строительство планов на будущее противопоказано, даже в мыслях. Не стоит начинать ничего нового, не верьте обещаниям, которые сказаны между делом. Любые прогнозы на будущее требуют тщательной проверки, день критический. 

Напомним, 

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