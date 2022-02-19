Лунный гороскоп на 19 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака

19 февраля 2022 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 19 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 19 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Весы.

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Период лунных Весов помогает с легкостью заводить новые знакомства, сближаться, принимать у себя гостей. Гладко идет общение с партнерами по личной жизни и бизнесу. Хорошим период считается для тех, кто занимается облагораживанием пространства.

Дополнительное вдохновение получают в этот день художники, искусствоведы. Принятие важных решений лучше перенести на другое время. 

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Наступил девятнадцатый лунный день, он благоприятен для разного рода расширения профессиональных возможностей. Вне зависимости от статуса выходного дня вы получите возможность повысить ценность своей работы, показать начальству, чего вы стоите на самом деле. 

Напомним,  

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