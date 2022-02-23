Гороскоп на 24 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака

23 февраля 2022 15:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 24 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 24 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Астрологи подготовили гороскоп на 24. 02. 2022!

Узнайте свой гороскоп на 24 февраля 2022 года, четверг.

Знак месяца — Водолей.            

Гороскоп Овен. Новое знакомство может оказаться очень перспективным для вас сегодня. 

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Гороскоп Телец. Постарайтесь держать эмоции под контролем, если придется работать с раздражающей персоной.

Гороскоп Близнецы. Первую половину дня астрологи советуют посвятить домашних хлопотам.

Гороскоп Рак. Не сидите на месте, не поддавайтесь тревожности, дела и заботы быстро прогонят ваше плохое настроение.

Гороскоп Лев. Вы привыкли контролировать свою жизнь, но в наличии близкого человека, на которого можно положиться, остро нуждаетесь.

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Гороскоп Дева. Все деловые контакты сегодня будут успешными, а вы сможете донести любую мысль до союзников и партнеров.

Гороскоп Весы. Вы можете многого достичь, если не будете бояться рисковать. 

Гороскоп Скорпион. В этот день пора взять жизнь в свои руки, даже если ваши решения будут неудобными для кого-то. 

Гороскоп Стрелец. В этот день могут произойти непредсказуемые события. Придется действовать активно!

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Гороскоп Козерог. Астрологи советуют сегодня не думать о неприятностях в прошлом, творите историю успеха в настоящем!

Гороскоп Водолей. На работе могут происходить незначительные конфликты.

Гороскоп Рыбы. Вторая половинка в любой ситуации является для вас надежной опорой. 

Напомним, 

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