Таисия Повалий: Я живу по ощущениям и знакам свыше! - Эксклюзив

21 февраля Таисия Повалий презентует новый украиноязычный альбом «Ейфорiя», в который вошло 10 синглов, связанных между собой темой любви, отношений и желанием чувствовать жизнь во всех ее красочных проявлениях.

Артистка работала над альбомом около года, а сам импульс создания абсолютно нового формата, пришел, как это зачастую бывает, неожиданно. Поиски нового звучания были всегда, но воплотить задуманное получилось через некоторое время.

Таисия, вы всех напугали своим фото в Интсаграм в коляске и маской на лице. Что случилось на самом деле и на сколько все серьезно?

Да, фото действительно впечатляет Я сама была в состоянии легкого шока, так неожиданно все случилось! Снимок показал, что есть признаки перелома, но гипс мне не одели, значит не все так плохо. Главное, поберечь ногу, чтобы потом одеть любимые каблуки (улыбается). А случилось все банально просто, как в замедленном кино, сделала шаг на ступеньку вверх, а шаг вниз не получился. Просто, поставила на ступеньки статуэтку, которую должны были потом спрятать. Значит, шагать мне стоит только вверх! И ни шагу назад!

Вы презентовали за последние 6 лет первый раз украиноязычные песни и не просто песни, — 21 февраля вышел целый альбом с украинской музыкой. Почему так было решено? И почему так долго ждали?

Я не ждала, просто живу по ощущениям и знакам свыше! Ну, не писали для меня автора, песни на украинском языке. И, вдруг, она пришла, та, которая меня зажгла! И мой огонь захватил молодых ребят, они быстро написали для меня целый альбом прекрасной музыки. Понимаю, это то, что ждала я и то, чего ждут от меня мои поклонники. Зажигаю, зажигаю, зажигаю на любовь, на счастье!

Клип на песню «Дай мені любов» удивил своей картинкой. Вы там абсолютно другая. Яркие образы, красивые обтягивающие наряды и сексуальные танцующие девушки в кадре. Что вас побудило создать именно такую работу? Это ваше видение было или же режиссёры вас так увидели, может, ваш муж и продюсер Игорь Лихута?

Последнее время я сотрудничаю с молодыми талантливыми ребятами, готовила с ними концерт и юбилейный в том числе, который мне отменили! Нам захотелось сделать что-то экстраординарное. Ребята предложили и я не отказалась! Я люблю эксперименты. И пусть меня поклонники ещё и такой увидят (смеется)

Таисия, в недавнем клипе вы всех поразили своей фигурой и внешним видом. Как удается с каждым годом все хорошеть, назовите ваши топ-3 в списке хорошей фигуры.

ТОП-3 — это Я, Я и Я! (смеется). Причём, в разном весе. Не заморачиваюсь совсем! Люблю комфортно себя чувствовать. Нравится мне песня Наташи Могилевской «Полюби меня такой, какая я есть». Для меня главное условие, чтобы держать форму, а это, конечно же, здоровое и правильное питание. Обратилась когда-то к потрясающему диетологу, она научила меня наслаждаться жизнью и, в тоже время, правильно питаться. Периодически забываю о правилах, а потом хватаюсь за них. Так и живу. Не скучаю (улыбается).

Уход за собой, что посоветуете женщинам, как выглядеть в 55 лет так же привлекательно и молодо, как и вы? На что обратить внимание?

Красота женщины — блеск в ее глазах! Даже само желание быть счастливой делает ее несметной красавицей. Принимайте все, что с Вами происходит, не носите тяжести в душе, и будете летать! Крылья сами расправятся у вас за плечами! Ведь красота —это легкость, чистота души, любовь, а любовь — это сама Жизнь!

Возвращаясь к презентации и открытию 21 февраля для прослушивания альбома «Ейфорiя», что означает этот альбом для вас, почему именно такое название было выбрано.

Эта песня, под названием «Ейфорiя», меня будоражит (улыбается). В ней столько энергии, что она меня поднимает до небес! Она просто не реальная, поэтому и возглавила весь альбом.

Планируете продолжать в том же музыкальном направлении выпускать и дальше песни? Особенно видео...

Пока живу этим альбомом, не хочу забегать наперёд. Как почувствую, что хочу изменений или продолжения – буду делать следующие шаги. И как показывает жизнь – только вверх!