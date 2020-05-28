Владимир Остапчук и Кристина Горняк: У нас одинаковые взгляды на жизнь и семейные ценности

На днях телеведущий, шоумен и стендап-комик Владимир Остапчук показал всей стране свою девушку Кристину Горняк.

Мы пообщались с парой и расспросили о совместной жизни, быте и о том, что планируют первым сделать по окончанию карантина.

Владимир, вчера в сторис вы запостили видео, где Кристина в белом платье и с кольцом на пальце. СМИ уже теряются в догадках... Скажите, вы сделали предложение Кристине или это пока только тренировка?

Владимир: Это не предложение и не тренировка. Это была наша совместная съёмка, которая выйдет совсем скоро. Это получилось совершенно случайно: стилист выбрала такой образ, играла музыка, Кристина начала танцевать, у неё на руке было кольцо… Поэтому я решил немного... заинтриговать.

После того, как вы объявили о своих отношениях, за вами начали еще пристальнее следить в соцсетях. Какие самые смешные вопросы вам задавали подписчики, о чем вообще спрашивают, пишут?

Владимир: Я сейчас переживаю период, когда только и пишут: “А коли весілля?, “А коли дитина? А друга?”. Самые смешные вопросы: “А когда у вас будет секс?” и “Скажите, а вы с Оксаной уже давно вместе?” (это про Кристину, если что).

Кристина: Директ завален. Было очень много поздравлений. Чувствовала себя, как будто вышла замуж! Самый смешной вопрос: “Весёлый ли Вова дома?” Мне кажется, он весёлый везде и всегда.

Вы в чем-то похожи с Кристиной? Общие привычки, взгляды на жизнь, общие предпочтения?

Владимир: Мы похожи в самом главном: в наших взглядах на мир, в нашем видении отношений и в ценностях. Мне очень нравится, что Кристина такая же жизнерадостная, что она очень честная в отношениях и очень искренняя. Мне, как мужчине, так приятно видеть её маленькой девочкой рядом со мной, это не описать словами. Это очень дорогого стоит! Знаете, как-будто в масочном режиме мы снимаем все маски друг перед другом.

Кристина играет на фортепиано, разбирается в классической музыке, и я тоже, потому что окончил музыкальную школу. У нас одинаковые взгляды на музыку и кинематограф. Но есть вещи, в которых я больше разбираюсь, и наоборот. И в этом кайф: мы дополняем друг друга. И это важно: мы горой друг за дружку, мы крепко держимся за руки и искренне любим.

Кристина: Мы как похожи, так и во многом разные! Но глобально у нас одинаковые взгляды на жизнь, на будущее, на семейные ценности. Но, например, Вова жаворонок, а я сова. Так что утром он всегда активен, а я после двух чашек кофе. Но важно, что он принимает меня такой.

Как долго вы уже живете вместе? Поделили между собой домашние обязанности?

Читайте такжеАни Лорак забрала себе часть бизнеса экс-мужа – СМИ Да мы съехались в середине мая. Да, конечно, до этого мы ходили друг другу в гости. Мы оба очень комфортные в быту, поэтому никаких вопросов не возникает. Если что-то надо, я всегда пойду, спрошу, помогу, сделаю. А Кристина - хозяйка, королева на кухне. Я - по более мужским делам. А все ключевые решения принимаем вдвоем. Говорят, быт засасывает. Ребята, ничего подобного, это вы сами себя “засасываете”.

Кристина: Да, действительно, Вова всегда помогает, когда есть время. В этом у нас нет проблем. И, кстати, он практически всегда моет посуду.

Какое ваше любимое блюдо из того, что готовит Кристина? А вы готовите для нее?

Владимир: Кристина очень вкусно, быстро и просто божественно готовит. Это не значит, что она долго стоит возле плиты или выписывает какие-то кулинарные журналы. Но да, она меня очень балует. Иногда я её спрашиваю: “Зай, через пару лет это также будет или сейчас просто демо-режим” (смеется)

Я безумно люблю всё, что связано с мясом: она вкусно готовит перепёлку, мясо на гриле, а на завтрак мы обожаем тосты с авокадо и тунцом, и шарлотка... Она невероятно вкусно печёт. Я иногда могу её побаловать и готовлю панкейки - это то, что я умею делать быстро и качественно. А в остальном я стараюсь не подъедать, когда она крошит салат.

В интервью с Катей Осадчей вы появились на общей тренировке. Помимо спорта, что ещё вы сейчас делаете вместе, как проводите досуг?

Владимир: Путешествуем, музицируем, когда у нас есть время. У нас стоит дома есть фортепиано, на котором Кристина играет, а я играю на гитаре. Я люблю ей читать, а она любит аудиокниги. А так как я диктор по первой профессии, поэтому я ей читаю бывает на ночь стихи, романы, Сэлинджера, например.

Когда-то мы договорились, что свои работы мы будем оставлять за дверью, и всё вечернее время посвящать друг другу. Это очень правильное было решение.

Кристина: Пока был карантин, смотрели фильмы, много болтали, играли в игры, играли на музыкальных инструментах. Теперь в плюс к этому выходим на прогулку, ездим за город. И очень мечтаем поехать на море!

Что первым сделаете после карантина, возможно, это будет вместе?

Владимир: Возьмём паспорта и улетим в солнечную страну. Я безумно скучаю по путешествиям, по новым эмоциям и по солнцу. Что сейчас в Киеве творится?! Это же просто безобразие, никакой весны, да и лето,чувствую, такое же будет.

Кристина: Поедем к солнцу! 100%!

Кто такая Кристина Горняк? Справка TV.UA:

Кристине 33 года, родилась во Львове, потом с родителями переехали в Ужгород, где жила до 17 лет. После переехала в столицу учиться в университете Шевченко на юридическом.

На протяжении 10 лет Кристина работает нотариусом, руководит собственной нотариальной конторой.

С детства танцует, профессионально занималась спортивными бальными танцами, кандидат в мастера спорта. Играет на фортепиано, интересуется различными мотивационными тренингами и книгами, психологией; окончила первую ступень групповой гештальт-терапии; обожает путешествия и красивые дизайны квартир.

С Вовой знакомы с августа 2019, но общаться начали осенью, случайно встретившись на одном из эфиров “Танцев со звездами”, куда Кристина пришла поддержать своего знакомого - участника программы.

В мае начали с Владимиром снимать совместно квартиру.