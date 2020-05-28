Владимир Остапчук и Кристина Горняк: У нас одинаковые взгляды на жизнь и семейные ценности
На днях телеведущий, шоумен и стендап-комик Владимир Остапчук показал всей стране свою девушку Кристину Горняк.
Владимир, вчера в сторис вы запостили видео, где Кристина в белом платье и с кольцом на пальце. СМИ уже теряются в догадках... Скажите, вы сделали предложение Кристине или это пока только тренировка?
Владимир: Это не предложение и не тренировка. Это была наша совместная съёмка, которая выйдет совсем скоро. Это получилось совершенно случайно: стилист выбрала такой образ, играла музыка, Кристина начала танцевать, у неё на руке было кольцо… Поэтому я решил немного... заинтриговать.
После того, как вы объявили о своих отношениях, за вами начали еще пристальнее следить в соцсетях. Какие самые смешные вопросы вам задавали подписчики, о чем вообще спрашивают, пишут?
Владимир: Я сейчас переживаю период, когда только и пишут: “А коли весілля?, “А коли дитина? А друга?”. Самые смешные вопросы: “А когда у вас будет секс?” и “Скажите, а вы с Оксаной уже давно вместе?” (это про Кристину, если что).
Кристина: Директ завален. Было очень много поздравлений. Чувствовала себя, как будто вышла замуж! Самый смешной вопрос: “Весёлый ли Вова дома?” Мне кажется, он весёлый везде и всегда.
Вы в чем-то похожи с Кристиной? Общие привычки, взгляды на жизнь, общие предпочтения?
Владимир: Мы похожи в самом главном: в наших взглядах на мир, в нашем видении отношений и в ценностях. Мне очень нравится, что Кристина такая же жизнерадостная, что она очень честная в отношениях и очень искренняя. Мне, как мужчине, так приятно видеть её маленькой девочкой рядом со мной, это не описать словами. Это очень дорогого стоит! Знаете, как-будто в масочном режиме мы снимаем все маски друг перед другом.
Кристина играет на фортепиано, разбирается в классической музыке, и я тоже, потому что окончил музыкальную школу. У нас одинаковые взгляды на музыку и кинематограф. Но есть вещи, в которых я больше разбираюсь, и наоборот. И в этом кайф: мы дополняем друг друга. И это важно: мы горой друг за дружку, мы крепко держимся за руки и искренне любим.
Кристина: Мы как похожи, так и во многом разные! Но глобально у нас одинаковые взгляды на жизнь, на будущее, на семейные ценности. Но, например, Вова жаворонок, а я сова. Так что утром он всегда активен, а я после двух чашек кофе. Но важно, что он принимает меня такой.
Как долго вы уже живете вместе? Поделили между собой домашние обязанности?
Кристина: Да, действительно, Вова всегда помогает, когда есть время. В этом у нас нет проблем. И, кстати, он практически всегда моет посуду.
Какое ваше любимое блюдо из того, что готовит Кристина? А вы готовите для нее?
Владимир: Кристина очень вкусно, быстро и просто божественно готовит. Это не значит, что она долго стоит возле плиты или выписывает какие-то кулинарные журналы. Но да, она меня очень балует. Иногда я её спрашиваю: “Зай, через пару лет это также будет или сейчас просто демо-режим” (смеется)
Я безумно люблю всё, что связано с мясом: она вкусно готовит перепёлку, мясо на гриле, а на завтрак мы обожаем тосты с авокадо и тунцом, и шарлотка... Она невероятно вкусно печёт. Я иногда могу её побаловать и готовлю панкейки - это то, что я умею делать быстро и качественно. А в остальном я стараюсь не подъедать, когда она крошит салат.
В интервью с Катей Осадчей вы появились на общей тренировке. Помимо спорта, что ещё вы сейчас делаете вместе, как проводите досуг?
Владимир: Путешествуем, музицируем, когда у нас есть время. У нас стоит дома есть фортепиано, на котором Кристина играет, а я играю на гитаре. Я люблю ей читать, а она любит аудиокниги. А так как я диктор по первой профессии, поэтому я ей читаю бывает на ночь стихи, романы, Сэлинджера, например.
Когда-то мы договорились, что свои работы мы будем оставлять за дверью, и всё вечернее время посвящать друг другу. Это очень правильное было решение.
Кристина: Пока был карантин, смотрели фильмы, много болтали, играли в игры, играли на музыкальных инструментах. Теперь в плюс к этому выходим на прогулку, ездим за город. И очень мечтаем поехать на море!
Что первым сделаете после карантина, возможно, это будет вместе?
Владимир: Возьмём паспорта и улетим в солнечную страну. Я безумно скучаю по путешествиям, по новым эмоциям и по солнцу. Что сейчас в Киеве творится?! Это же просто безобразие, никакой весны, да и лето,чувствую, такое же будет.
Кристина: Поедем к солнцу! 100%!
Кто такая Кристина Горняк? Справка TV.UA:
На протяжении 10 лет Кристина работает нотариусом, руководит собственной нотариальной конторой.
С детства танцует, профессионально занималась спортивными бальными танцами, кандидат в мастера спорта. Играет на фортепиано, интересуется различными мотивационными тренингами и книгами, психологией; окончила первую ступень групповой гештальт-терапии; обожает путешествия и красивые дизайны квартир.
С Вовой знакомы с августа 2019, но общаться начали осенью, случайно встретившись на одном из эфиров “Танцев со звездами”, куда Кристина пришла поддержать своего знакомого - участника программы.
В мае начали с Владимиром снимать совместно квартиру.