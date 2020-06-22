Арина Домски: Ниша культурного артиста сегодня свободна

Эксклюзивное интервью с Ариной Домски.

Карантин повлиял на все отрасли экономики Украины. Не стал исключением и музыкальный бизнес — многие украинские СМИ сообщают о том, что для артистов шоу-бизнеса настали нелегкие времена. Повсеместно отменяются концерты, а зрители остаются дома. Актуален ли этот кризис для артистов, работающих в сфере академической музыки? Попробуем ответить на этот вопрос вместе с Ариной Домски, украинской певицей, которая одной из первых начала популяризировать жанр classical crossover (классический кроссовер) в нашей стране. Можно ли создавать музыку в атмосфере всеобщего помешательства и как творчество Арины Домски вышло на международную арену — узнаем из первых уст.

*Примечание: classical crossover (классический кроссовер) — музыкальный стиль, сочетающий элементы “классической” музыки с другими музыкальными стилями.

Здравствуйте, Арина! Спасибо, что согласились ответить на вопросы наших читателей. И первый из них — как пандемия повлияла на ваш бизнес?

Добрый день! Пандемия повлияла на нас как и на всех остальных артистов и сферу культуры в целом, самым серьезным образом. Наша команда сейчас пытается переосмыслить то, что происходит, мы постоянно думаем над новыми методами развития, занимаемся экспериментами, поиском новых коммуникаций с аудиторией и созданием нового музыкального материала. В самом разгаре подготовка к большому сольному концерту, который состоится 31 октября 2020 года в Киеве в Национальном дворце искусств “Украина”.

Как вы считаете — что может помочь украинским артистам классического направления пережить кризис?

Когда в стране возобновится концертная деятельность, зритель будет выбирать, на какой концерт ему идти — украинского артиста или зарубежного. И наши артисты (не важно, в каком жанре они работают) очень рассчитывают на поддержку зрителя. Покупая билет на концерт, украинский зритель тем самым дает возможность развиваться украинской культуре, содействует в реализации талантов певцам, музыкантам, танцорам, актерам. А кроме того, помогает остаться в профессии тем людям, которые работают по другую сторону сцены. Поэтому мы стараемся как можно больше рассказать о нашей музыке через социальные сети, знакомим аудиторию с “Opera Show”. Стремимся показать, что мы делаем конкурентоспособный, качественный и оригинальный музыкальный продукт мирового уровня. И он достоин внимания украинского зрителя.

В 2014 году с нашего рынка ушли практически все российские артисты, что создало благоприятные возможности для развития украинских поп-исполнителей. А в музыкальном направлении, в котором работаете вы, произошли какие-либо изменения?

В мире академической музыки практически ничего не изменилось. Ее промоушен в нашей стране на самом низком уровне. Например, нет телеканалов, которые бы транслировали концерты, клипы, программы о классической музыке. Артистов этого жанра редко приглашают на рейтинговые программы телевидения. Наш массовый зритель очень мало знает об украинской академической музыке. Имея историю, музыкантов с мировым именем, мы так и не сделали из украинской культуры мировой бренд.

Знаю, что вы проводили какое-то исследование на эту тему. Расскажите подробнее.

Да, мы вместе с командой маркетологов провели опрос среди людей в возрасте до 30 лет. Нужно было указать: фамилии трех оперных исполнителей из Украины; фамилии трех украинских композиторов классической музыки и назвать три произведения отечественных композиторов. С этим заданием частично справились лишь 2% респондентов. Удивительно, но наши молодые люди не знают даже кто такой Анатолий Кочерга. А ведь он оперный певец с мировым именем, обладатель премии Grammy! Премии, о которой мечтает каждый талантливый музыкант. Только представьте — никто из артистов поп-культуры Украины никогда не получал эту статуэтку. Анатолий Кочерга своим примером доказал, что украинские музыканты ценятся и за океаном. Парадокс — академическая музыка в нашей стране находится на таком высоком уровне, но ценят ее лишь единицы. И в немалой степени из-за того, что не находит поддержки в отечественных СМИ.

Возможно, она просто неинтересна молодежи?

Молодое поколение сегодня растет на “культурном фаст-фуде”, потребляет то, что дает ему телевидение, радио… А это исключительно поп-жанр. Я не говорю, что поп-жанр — это плохо, нет. Такая музыка бывает разного качества, и у нас много хороших исполнителей. Но альтернативные направления массово никак не представлены. Зритель в нашей стране не делает выбор самостоятельно, он потребляет то, что ему навязывают. Повторюсь, академическая музыка в Украине находится на высочайшем уровне, но у нее нет узнаваемости, массовый зритель мало знаком с этим жанром. Государство не делает практически ничего, чтобы ее развивать и популяризировать, мы мало слышим о ней в топовых украинских СМИ, не видим академических артистов в рейтинговых телевизионных концертах и проектах. Мы сами не делаем из нашей культуры бренд. Мы сами не научились ценить и любить свое. И прививать эту любовь новым поколениям. Поп-масс-маркет “съел” нишу академической культуры.

Расскажите о вашем эксперименте на Facebook.

Когда начался карантин, мы разместили на моей официальной странице в Facebook видео — для поддержки духа людей. За сутки видео набрало миллион просмотров, люди начали им делиться и оставлять в комментариях слова благодарности. Для нас это стало показателем, что и в нашей стране такая музыка может быть востребованной и любимой зрителем. Что зритель нуждается в чем-то новом, глубоком и настоящем.

Одна из самых сложных задач сегодня — донести эту музыку до аудитории. И мы благодарны слушателям за каждый лайк, репост и комментарий. Также это говорит о том, что ниша “культурного артиста” в нашей стране сейчас свободна. Мне кажется, массовый слушатель устал от пошлости и примитивизма. Возможно, ситуация с карантином заставила многих пересмотреть свою жизнь, цели и ценности, задать себе философские вопросы, которые и привели их к моей музыке напрямую.

Поговорим детальнее о жанре, в котором вы работаете. Профессионалы утверждают, что успешное выступление популярных кроссовер-исполнителей не что иное как маркетинг, а не музыкальный продукт. Вы согласны с этим мнением?

Нет, в корне не согласна. Артисты жанра classical crossover имеют профессиональное образование, хорошую вокальную школу, обладают колоссальной техникой. Но! Цены на билеты мировых звезд в нашей стране очень завышены, они отличаются от европейских цен на их концерты. Заметьте, что чаще всего они даже не привозят полноценные постановки своих шоу. А показывают украинскому зрителю концертную, облегченную версию своих выступлений. В то время как “Opera Show”— это не только прекрасная музыка в стиле classical crossover, но и настоящее полновесное шоу. Каждый номер — отдельная театральная история, в которой задействованы оркестр, артисты хора и балета. Для каждого номера созданы авторский видеоряд, театральные костюмы, реквизит. Хочется, чтобы зритель знал, что это музыкальный продукт, созданный в Украине украинской командой очень высокого уровня. Когда в прошлом году мы приехали на переговоры в Берлин, там долго не могли поверить, что “Opera Show” создано командой всего из нескольких человек, без поддержки международного менеджмента и без очень больших денег. Нам приходится работать намного больше, чтобы иметь возможность создавать конкурентный продукт, у нас нет сотен сотрудников, как у западных коллег, нет фантастических бюджетов, но зато у нас есть очень талантливые люди, и только благодаря креативности нашей команды мы делаем фантастический продукт, который нравится людям во многих странах мира. Мы боремся за внимание каждого нашего поклонника. Я хочу популяризировать не только свою музыку, но и украинское национальное творчество. Кстати, насчет талантливых людей, мы их постоянно ищем, так что, дорогие дарования, милости просим в нашу команду!

А Украина как государство готова помогать популяризировать данный музыкальный жанр?

Можно утверждать, что жанр classical crossover в Украине, как и классическая музыка, пребывает в состоянии полного игнорирования со стороны государства, СМИ и телевидения. Массовый зритель практически ничего не знает о данном жанре и артистах, работающих с этой музыкой. Кроссоверу также не помог уход с рынка ряда российских артистов. При этом западные артисты этого жанра приезжают и собирают залы. В чем же здесь дело? Во-первых — в мощном маркетинге этих исполнителей. А во-вторых, зритель чаще ходит на концерты западных артистов кроссовера не потому, что является фанатом творчества, а потому, что это дорого и престижно. Наши соотечественники привыкли посещать грандиозные мероприятия только для подтверждения своего статуса и только потому, что они являются дорогими. Такой зритель купит самый дорогой билет на выступление западного артиста, чтобы сделать пару селфи и как бы быть причастным к культурным событиям. Естественно, что такой музыкант должен быть европейцем или американцем — за соотечественников такие суммы выкладывать никто не будет. Я еще раз отмечу: мы сами не делаем из нашей культуры бренд, мы сами не прививаем с раннего возраста любовь к украинской культуре и не учим этому новые поколения. Итальянцы сделали из Бочелли бренд. А мы из своих исполнителей — нет.

Вы уже говорили ранее о жанре, в котором работаете. Расскажите подробнее, как может существовать авторское звучание в нем. Ведь такое определение создает некоторые противоречия.

Сложно вывести какое-то обобщенное начало. Обычно музыка в этом жанре является некими синтезом, сочетающим определенные элементы академической музыки и поп-направлений. Мы берем за основу классическое музыкальное произведение, но этой пьесе нужно придать современную огранку. Последнее может касаться не только музыкальной ткани произведения, но и техники исполнения. Именно поэтому массовому слушателю намного легче воспринимать произведения в стиле classical crossover, нежели классическую музыку “в чистом виде”. Classical crossover имеет широчайшую возрастную аудиторию, и эта аудитория постоянно растет.

Что касается вашего вопроса по поводу авторской музыки. Если откровенно, в жанре classical crossover мало нового — даже всемирно известные исполнители этого направления часто берут хорошо знакомое слушателям произведение и ничего не добавляют от себя. Иными словами, авторскую музыку в этом жанре мало кто сегодня создает. Мой путь в этом жанре начинался аналогичным образом — мы писали разную музыку, но я очень быстро поняла, что гораздо интереснее работать с авторским материалом. Поэтому со временем начала работать над своим авторским репертуаром и авторскими аранжировками классических произведений. Смешивая мир классической музыки с современным исполнением. Поэтому когда зритель приходит на мой концерт, он слышит мое видение этой музыки, окунается в мой внутренний мир. Именно это и дает мне возможность гастролировать с моим шоу за пределами Украины. Поэтому это интересно зарубежным промоутерам и зрителям. Они покупают качественный авторский продукт.

Вам приходится использовать особую вокальную технику для исполнения своих произведений?

Я закончила КГВМУ им. Р.М. Глиэра и Национальную музыкальную академию Украины им. П.И. Чайковского. Моя специальность — академический вокал. Именно поэтому при исполнении вокальной музыки я использую как академическую технику, так и приемы, характерные для популярной музыки. Вот здесь и кроется вся сложность жанра — я должна совмещать академическую и популярную музыку не только в музыкальной ткани произведения, но и в технике исполнения. Часто меня критикуют академические музыканты — те, кто это делает, не знают, что произведения “кроссовера” не исполняются только академической манерой пения. Классический кроссовер — это самостоятельный жанр со своими законами и манерой исполнения.

В 2019 году вы выпустили студийный альбом “LA Vita”. Расскажите о нем.

“La Vita” в переводе с итальянского означает “жизнь”. Альбом основан на шедеврах вокальной и инструментальной мировой академической музыки и современных авторских композициях, исполненных в стиле classical crossover. В него вошли 16 композиций на итальянском, чешском, французском, английском, русском и украинском языках. Эти произведения позволяют даже очень поверхностно знакомым с классикой слушателям почувствовать себя людьми, причастными к большому и дорогому искусству. Лидерами по скачиванию альбома на itunes и spotify в настоящее время являются Австрия и Германия. Но я очень надеюсь, что и украинский слушатель познакомится с этим альбомом.

Вернемся к “Opera Show”. Чем оно отличается от шоу ваших коллег?

“Opera Show” — это настоящий спектакль со своим сюжетом и стилем, яркими декорациями и технической сложностью. Мне хотелось сохранить театральные традиции, но в то же время совместить их с современными технологиями. В некоторых номерах мы используем реквизит, к каждому номеру создаем авторский видеоряд — визуальный мотив на протяжении всего концерта. Оркестр, артисты хора и балета, все это создает атмосферу полноценного театрализованного шоу. Мы уже показали его в Германии, Испании, Турции, Греции, Люксембурге, ОАЭ, Ливане, Китае. А в 2018 году шоу впервые увидели зрители моего родного Киева. Мне очень хочется сделать тур по всей Украине. И я уверена, что 31 октября 2020 года мы покажем это шоу на главной сцене столицы. В нынешних реалиях людям сложно не только финансово, но и психологически. А “Opera Show” — это сказка. На время концерта зритель попадает в совершенно другую реальность. Он забывает о проблемах внешнего мира. Классическая музыка весьма благотворно влияет на психическое состояние людей и их здоровье в целом.

География ваших гастролей впечатляет. В какой стране вы дали наибольшее количество концертов?

На данный момент — это Китай. Китайский музыкальный рынок огромен. В каждом крупном городе есть концертные залы и сложное техническое оснащение, позволяющее осуществлять самые сложные концертные программы. У нас очень разные культуры и менталитет, но при этом азиатский зритель любит классическую музыку. А обладая такой оригинальной музыкальной и визуальной подачей, как у нас, мы охватываем большую аудиторию. Выступаем на самых разных ивентах — от открытия Международного экономического форума Давос-Далянь, Международного Пекинского кинофестиваля до выступлений на фестивалях и китайском телевидении.

В 2018 году “Opera Show” было отмечено премией в Дубае (ОАЭ). Расскажите об этом.

Dubai Diafa Awards — это международная премия в сфере культуры, я получила ее за новое видение классики и популяризацию классической музыки в современном мире. Ведь “Opera Show” не имеет аналогов!

Спасибо вам, Арина, за увлекательную беседу! Желаем реализовать все ваши мечты и планы. Напоследок, что бы вы хотели пожелать нашим читателям и своим поклонникам?

Хочу пожелать читателям крепкого здоровья! Будьте счастливы здесь и сейчас!