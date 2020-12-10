Дмитрий Ульянов о своем персонаже в сериале «Объятия лжи»: Это классический герой-любовник

Откровенное интервью с Дмитрием Ульяновым – исполнителем главной роли в сериале "Объятия лжи".

14 декабря в 20:15 на СТБ состоится премьера 8-серийной мелодрамы «Объятия лжи» производства Starlight Production. В эфире зрители будут следить за историей невероятной любви Тимура и Наны, которых на 20 лет разлучили недоразумение и страшная тайна. Пока зрители ожидают премьеру проекта, Дмитрий Ульянов, исполнивший главную роль, рассказал о работе над проектом, своем герое, а также о том, как предпочитает проводить свободное время и что такое любовь.

Расскажите о вашем герое. Какой он?

Это классический герой-любовник (улыбается). Он появляется через 20 лет и возобновляется любовная история. Классический любовный треугольник – два мужчины и одна девушка.

У вашего героя есть шанс вернуть возлюбленную?

Так как он возвращается, конечно, у него есть шанс. Ему не дают этого сделать, но он старается добиться своего.

Приходилось ли вам переживать подобное в жизни – бороться за женщину?

Да, конечно, приходилось. Может быть, не буквально так. Но, знаете, за любимую женщину борешься каждый день, это моя жена. Эта борьба не прекращается. Может быть не с кем-то на стороне, а с самим собой, с ней. Я 18 лет в браке, и это постоянная работа над собой.

Вашему герою приходится ревновать…

Конечно. Но не все так просто. В основном ревнует тот, кто уже с этой девушкой. Конечно, и Тимур ревнует, у моего героя очень много чувств, но ревность – не главное. В их отношениях много недосказанности. Чтобы состояться как мужчина, ты должен до конца делать шаги в жизни. Через 20 лет он понимает, что это та женщина, та любовь, без которой он не может жить, поэтому возвращается. Жизнь одна, и он решается на те поступки, на которые не решился раньше.

Чем вам интересна эта история?

Наверное, этим и интересна. Когда прислали сценарий, меня заинтриговало, что персонаж написан так неоднозначно. Знаете, мне интересны герои, в которых есть какой-то надлом, и он решает эту проблему. То есть не так, что он такой просто идеальный. Вот это преодоление надлома, восстановление внутренней целостности, его путь – это интересно. Плюс он занимает определенное положение, он из органов – в этом тоже есть специфика. Вот этой своей неоднозначностью он мне и понравился.

Ваш персонаж все делает ради любви. Что такое любовь в вашем понимании и менялось ли это определение с возрастом?

Знаете, в японском языке одно слово может иметь много разных значений. В русском принято, что есть только одно значение слова. Мне кажется, что мы лукавим в этом смысле. Любовь – она разная. Тем более, в разные этапы и периоды. Слово одно, мы понимаем, что оно подразумевает, но внутри эти ощущения видоизменяются. Есть что-то главное, что объединяет эти чувства со словом любовь за все эти, в моем случае, 18 лет.

Есть ли у вас секрет счастливых отношений?

Секрет один – постоянная работа.

Как любите проводить свободное время?

Я люблю гулять пешком по улицам. До сих пор люблю просто прогуливаться по Москве или по любому городу.

Смотрите проекты с вашим участием?

Иногда, если это премьера яркая и интересная. Или, если, допустим, мне нравился, как сериал снимался, его сценарий. Если долгоиграющая история – вряд ли буду смотреть все серии. Но я могу потом, подзабыв о нем, где-нибудь в другом городе, посмотреть в интернете. Но посмотреть не какой я там. Ты же отделяешься от этого проекта. Я, например, когда смотрю с собой фильмы, особенно давнишние, вообще не понимаю, что это я. Уже смотрю объективно, как кино. А дальше уже думаю, нравится ли мне это кино или не нравится.

А фильмы или сериалы смотрите?

Нет, честно говоря, в какой-то момент стало неинтересно. Я смотрел очень много в студенческие годы. Для меня, почему-то, что касается американского кино, которое все безумно любят, очень много повторений, все одно и то же – манера съемок, манера существования артистов. Я ничего не понимаю в их менталитете, мне не нравится общая для всего мира схема – чтобы их все поняли. Вот когда смотришь китайское кино, ты не понимаешь, почему они себя так ведут, потому что менталитет другой, они снимают свое кино. Даже французское, немецкое или шведское кино мне намного интереснее американского. Но, опять-таки, я не киноман.

Почему зрителям стоит посмотреть премьеру?

Это будет интересно тем, кому интересны человеческие отношения, любовь. Если вам эта извечная тема близка – посмотрите с удовольствием!

Смотрите премьеру сериала «Объятия лжи» 14 декабря, в 20:15 на СТБ!