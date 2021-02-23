Актер Сергей Лефор: Во время локдауна форму удалось не только поддержать, но и улучшить!

Эксклюзив 23 февраля 2021 06:00 Юлия Крутиева
Актер Сергей Лефор: Во время локдауна форму удалось не только поддержать, но и улучшить!
Актер Сергей Лефор
instagram.com/serglefor

Во время локдауна спортзалы были закрыты, поэтому желающим поддерживать свою физическую форму в тонусе, приходилось искать альтернативы.

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Мы пообщались с актером сериала «Швидка» на канале НЛО TV Сергеем Лефором, чтобы узнать, как ему удалось улучить свою физическую форму во время локдауна, и что мотивирует его заниматься новыми видами спорта.

Сергей, как ты поддерживал физическую форму во время локдауна?

– У меня утром есть свои ритуалы! 1 литр чистой воды и обязательно зарядка! Когда закрыли спортзалы, встал вопрос: как же поддерживать форму?! Но YouTube пришел на помощь. В Сети есть масса хороших и эффективных упражнений на все группы мышц. Пришлось немного больше времени уделять занятиям дома и на спортивных площадках. Радуюсь тому, что во время локдауна форму удалось не только поддержать, но и улучшить!

Как ты тренируешься сейчас?

– Сейчас я снова занимаюсь с тренером. С опытом понимаю, что это более эффективно. Программы тренировки, схемы и т.п. больше не моя головная боль! (улыбается)

В спорте питание также важно, как и регулярная физическая активность. Как известно, актерам сложно создать правильный рацион во время съемок – как решаешь для себя этот вопрос?

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– Во время съемок всегда выбираю диетическое меню! У меня же с собой всегда бокс с запасом калорий. Не лишним будет положить в карман протеиновый батончик. Но нужно сказать, что во время съемок режим питания меняется, ведь просыпаться надо раньше и т.д.

Какая еще физическая активность, помимо тренажерного зала, присутствует в твоей жизни?

– Кроме тренажерного зала я занимаюсь крав-мага и кикбоксингом. Это мое новое увлечение, и оно сильно затягивает! На съемках во время боевых сцен я себя чувствую, как пирог в масле! (улыбается)

Актер Сергей Лефор / instagram.com/serglefor

Как мотивировать себя тренироваться, когда совсем нет сил? Как ты мотивируешь себя в такие моменты?

– Мотивация для каждого особая и индивидуальная! Иногда на меня находит «хандра»: руки опускаются и на тренировку нет сил. Я всегда прислушиваюсь к своему телу и стараюсь делать все в кайф. Не надо заниматься через силу, велик риск получить травму. Если у вас нет сил, то отдохните. Лучше больше поспать, посетить баню, пойти на массаж. И, конечно, нужно ставить цели, понимать куда ты движешься, к чему идешь! Лучшая мотивация – это правильно поставленная цель!

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