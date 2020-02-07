HBO Max готов вложить в продолжение «Друзей» 20 миллионов долларов
Поклонники легендарного ситкома «Друзья» уже отчаялись увидеть продолжение, однако владельцы сервиса HBO Max серьезно нацелились собрать всех звезд сериала на одной площадке для специального выпуска в 2020 году.
По информации СМИ, сервис HBO Max почти согласовал участие в своем новом проекте Дженнифер Энистон, Дэвида Швиммера, Мэтта Леблана, Кортни Кокс, Лизы Кудроу и Мэттью Перри, всех звезд оригинального сериала.
Учитывая, что речь идет не о полноценном продолжении, а о спецвыпуске, которые воссоединит знаменитых приятелей из Нью-Йорка, основные затраты пойдут на гонорары. Каждый актер получит за съемки по 3-4 млн долларов.
Специальный эпизод будет не игровым, напоминающий ток-шок, ожидается, что о нем объявят в самое ближайшее время!
Напомним,