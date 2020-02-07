HBO Max готов вложить в продолжение «Друзей» 20 миллионов долларов

7 февраля 2020 18:30 Алла Лысак
HBO Max готов вложить в продолжение «Друзей» 20 миллионов долларов
HBO Max готов вложить в продолжение «Друзей» 20 миллионов долларов
пресс-служба

Поклонники легендарного ситкома «Друзья» уже отчаялись увидеть продолжение, однако владельцы сервиса HBO Max серьезно нацелились собрать всех звезд сериала на одной площадке для специального выпуска в 2020 году.

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Продолжаются переговоры со всеми участниками основного актерского состава «Друзей» и совсем скоро они завершатся подписанием контракта, такую обнадеживающую новость сообщает издание Deadline в пятницу, 7 февраля.

По информации СМИ, сервис HBO Max почти согласовал участие в своем новом проекте Дженнифер ЭнистонДэвида ШвиммераМэтта ЛебланаКортни КоксЛизы Кудроу и Мэттью Перри, всех звезд оригинального сериала. 

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Владельцы стримингового сервиса HBO возлагают очень большие надежды на «Друзей» и готовы без лишних колебаний вложить в проект около 20 миллионов долларов.

Учитывая, что речь идет не о полноценном продолжении, а о спецвыпуске, которые воссоединит знаменитых приятелей из Нью-Йорка, основные затраты пойдут на гонорары. Каждый актер получит за съемки по 3-4 млн долларов.

Специальный эпизод будет не игровым, напоминающий ток-шок, ожидается, что о нем объявят в самое ближайшее время!

Напомним,

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