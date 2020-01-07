Гарри Поттер может получить продолжение: подробности

7 января 2020 12:30 Александр Кива
Гарри Поттер может получить продолжение: подробности
Появились слухи о новом фильме по «Гарри Поттеру».

Создатели фильмов о Гарри Поттере планируют выпустить продолжение.

Читайте такжеNetflix возродил легендарного «Дракулу» Брэма Стокера
В сети уже обсуждают информацию о съемках нового фильма-продолжения истории о Гарри Поттере из магической вселенной Джоан Роулинг, сообщает Glavred.

Фильм о детях главных героев из вселенной Гарри Поттера готовится к съемкам, пишет издание We Got This Covered со ссылкой на свои источники на Warner Bros.

Фильм будет снят по мотивам сочинения Гарри Поттер и Проклятое дитя, которое было сделано под театральную постановку. Источники издания подтверждают, что в фильм вернутся некоторые актеры из фильмов про Гарри Поттера, но как известно, Гермиона Грейнджер в театральной постановке была чернокожей, из-за чего разгорелся скандал вокруг Джоан Роулинг - ведь в книгах она описывала Гермиону белой.

Если создатели решат последовать не за киновселенной, а повторят точку зрения Роулинг, то Эмма Уотсон в фильме не появится, а роль Гермионы будет исполнять чернокожая актриса.

Читайте также10 сериалов Netflix, которые выйдут в 2020 году
Также по информации We Got This Covered Джоан Роулинг может стать соавтором сценария, а режиссерское кресло приписывают Дэвиду Йейтсу.

Сюжет сосредоточится на дочке Волан-де-Морта и младшего сына Гарри Поттера. На киностудии предполагают, что это неплохая возможность сосредоточить повествование на Альбусе Северусе Поттере.

Напомним,

Облако тегов

Гарри Поттер слухи фильмы

Материалы по теме

В Киеве состоялась премьера фильма "Только чудо"
Премьеры

В Киеве состоялась премьера фильма "Только чудо"
ТОП-6 самых ожидаемых сериалов 2020 года
Премьеры

ТОП-6 самых ожидаемых сериалов 2020 года
Свадебный год: Сара Хайланд отказалась идти к алтарю?
Премьеры

Свадебный год: Сара Хайланд отказалась идти к алтарю?
Сергей Бабкин снова изменился до неузнаваемости
Киноперсона

Сергей Бабкин снова изменился до неузнаваемости

Популярное на сайте

Новогодний Вечерний Квартал – смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2019)

Новогодний Вечерний Квартал – смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2019)
Вы будете удивлены: этот продукт быстро поможет похудеть!

Вы будете удивлены: этот продукт быстро поможет похудеть!
Елка на миллион: смотреть онлайн 1-4 серии (эфир от 31.12.2019)

Елка на миллион: смотреть онлайн 1-4 серии (эфир от 31.12.2019)
Назван самый скрытный знак Зодиака

Назван самый скрытный знак Зодиака

Популярное видео

Новогодний Вечерний Квартал – смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2019)

Новогодний Вечерний Квартал – смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2019)
Елка на миллион: смотреть онлайн 1-4 серии (эфир от 31.12.2019)

Елка на миллион: смотреть онлайн 1-4 серии (эфир от 31.12.2019)
На Интере – Главная елка страны: смотреть эфир онлайн (эфир от 31.12.2019)

На Интере – Главная елка страны: смотреть эфир онлайн (эфир от 31.12.2019)
Музыкальная платформа – смотреть онлайн (эфир от 31.12.2019)

Музыкальная платформа – смотреть онлайн (эфир от 31.12.2019)
tv.ua