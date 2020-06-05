НВО Мах назвал свой самый популярный проект

Вы будете удивлены этим рейтингом!

HBO Max активно заманивает к себе подписчиков новыми шоу и уже представил свежий рейтинг самых популярных проектов.

27 мая состоялся запуск платформы HBO Max, которая будет производить оригинальный контент. На фоне коронавируса и карантина это событие осталось практически незамеченным и СМИ, и критиками.

Но зрители HBO Max оценили сразу же. По данным сервиса Parrot, у новой платформы уже появился свой фаворит. Удивительно, но наибольшую любовь зрителей снискал анимационный сериал Looney Tunes. Интерес к нему превысил средние показатели сервиса приблизительно в 16 раз!

В ТОП-3 по популярности также «Не совсем позднее шоу с Элмо» и «Личная жизнь» с Анной Кендрик.

Напомним,