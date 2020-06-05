НВО Мах назвал свой самый популярный проект

5 июня 2020 23:00 Алла Лысак
НВО Мах назвал свой самый популярный проект
НВО Мах назвал свой самый популярный проект
открытый источник

Вы будете удивлены этим рейтингом!

Читайте такжеПутешествия во времени по-немецки: как сериал Тьма стал хитом Netflix
HBO Max активно заманивает к себе подписчиков новыми шоу и уже представил свежий рейтинг самых популярных проектов.  

27 мая состоялся запуск платформы HBO Max, которая будет производить оригинальный контент. На фоне коронавируса и карантина это событие осталось практически незамеченным и СМИ, и критиками.

Читайте такжеNetflix назвал дату выхода финального сезона сериала 13 причин почему
Но зрители HBO Max оценили сразу же. По данным сервиса  Parrot, у новой платформы уже появился свой фаворит. Удивительно, но наибольшую любовь зрителей снискал анимационный сериал Looney Tunes. Интерес к нему превысил средние показатели сервиса приблизительно в 16 раз!

В ТОП-3 по популярности также «Не совсем позднее шоу с Элмо» и «Личная жизнь» с Анной Кендрик.

Напомним,

Облако тегов

сериалы нво

Материалы по теме

Слепая: смотреть онлайн 50 серию (эфир от 05.06.2020)
Сериалы

Слепая: смотреть онлайн 50 серию (эфир от 05.06.2020)
Слепая: смотреть онлайн 49 серию (эфир от 05.06.2020)
Сериалы

Слепая: смотреть онлайн 49 серию (эфир от 05.06.2020)
Слепая: смотреть онлайн 48 серию (эфир от 05.06.2020)
Сериалы

Слепая: смотреть онлайн 48 серию (эфир от 05.06.2020)
Слепая: смотреть онлайн 47 серию (эфир от 05.06.2020)
Сериалы

Слепая: смотреть онлайн 47 серию (эфир от 05.06.2020)

Популярное на сайте

Холостяк-10: Дана Оханьска опровергла слухи о сексе с Максом, подтвердив интим героя с другой участницей

Холостяк-10: Дана Оханьска опровергла слухи о сексе с Максом, подтвердив интим героя с другой участницей
Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2020)

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2020)
Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза

Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)

Популярное видео

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2020)

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2020)
Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза

Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)
Елена Прекрасная: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.05.2020)

Елена Прекрасная: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.05.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK