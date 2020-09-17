Sweet.tv переозвучив эльфійську українською

В Україні продовжує зростати попит на перегляд кіно українською мовою, але досі є багато культових фільмів, які такої доріжки не мають.

Тож, національний онлайн-кінотеатр sweet.tv запустив проєкт “Hollywood українською”, мета якого дати глядачам найкращий голлівудський контент якісною рідною мовою. У медіатеці сервісу вже можна почути, навіть як українською звучить ельфійська із “Володаря перснів”.

У компанії виявили, що люди хочуть дивитись фільми українською, але не завжди мають таку можливість. Так склалося, що сервіси подібні до sweet.tv більше сконцентровані на роботі на ринку СНД і Росії, тож не у всіх випадках пропонують українську доріжку. До того ж в Україні з 2006 року всі фільми, що потрапляли на екрани кінотеатрів, отримували дублювання. Проте ті, які виходили до цього – дублювання не мали. Коли їх демонстрували на національних телеканалах, вони отримували швидку озвучку. Але, часто це призводило до втрати у якості та повному зануренні у стрічку.

Sweet.tv — перша дійсно українська ОТТ-компанія, яка уклала прямі контракти з голлівудськими кіностудіями Disney, Paramount, Sony та Universal на поширення легального контенту виключно на території України. Саме ці контракти відкривають можливість отримати доступ до офіційних озвучок нових фільмів та можливість озвучити чи переозвучити класику. sweet.tv має права на показ на території України та створює ексклюзивний дубляж та озвучку культових фільмів і трейлерів державною мовою.

“Ми поставили собі за мету дати кожному українцю доступ до найкрутішого легального контенту, озвученого якісною рідною мовою. Ми взяли на себе ініціативу щодо дублювання культових фільмів, які свого часу були позбавлені цієї можливості. І так народився проєкт “Hollywood українською””, - коментує керівник sweet.tv Олександр Резунов.

Сервіс відібрав до своєї бібліотеки фільми, рейтинг IMDb яких вище 6. Також в онлайн-кінотеатрі можна переглянути мультфільми, які вважаються кращими в своєму роді: “Вольт”, “Суперсімейка”, “Тачки”, “Мадагаскар” та багато інших. До кінця року компанія планує переозвучити найкращі хіти, щоб вкотре переглядаючи класику, користувачі змогли отримати від неї нові та виключно позитивні емоції, смакуючи кожен діалог. В медіатеці кінотеатру можливо переглянути контент на трьох мовах: українській, російській та мові оригіналу. Для багатьох фільмів також доступні субтитри різними мовами.

З проєктом “Hollywood українською” співпрацюють професійні українські студії, режисери, редактори та актори-дубляжу. Цій нелегкій справі визвалися допомогти українські селебріті: Юрій Горбунов, Руслана Писанка, Віктор Андрієнко на інші. А також діти відомих зірок: Андрій Потапенко, Марія Полякова та Тимур Кухар.

“Як на мене, український дубляж найкращий. Кажу це як людина, яка вже зараз не уявляє як дивитися кіно в Україні не українською мовою. Ми разом зі sweet.tv робимо велику справу. А щодо фільмів, яким можливо багато років, дехто їх взагалі не бачив, а завдяки тому, що ми зараз робимо дубляж фільмів, люди будуть дивитися це кіно і насолоджуватися роботою українських акторів дубляжу”, - коментує Руслана Писанка.

У межах одного підключення до sweet.tv контент можна одночасно дивитися на 5 різних пристроях. Сервіс не розкидає фільми “найгірше у найдешевшому тарифі”, “найкраще у найдорожчому”, а дає однаковий, чесний доступ до якісного контенту за чесну ціну для всіх користувачів. Також онлайн-кінотеатр дозволяє керувати прямим ефіром телебачення: наприклад, коли завгодно поставити новини на паузу, перемотати назад, та навіть переглянути у записі передачі за минулі 14 днів.

Кожен день протягом місяця в ранковому ефірі "Русское Радио Україна" смарт-телевізори Samsung 4К ​​знаходять своїх переможців. Приєднуйтесь, і, можливо, вже завтра подарунок відправиться до вас! А 2 жовтня 2020 на тій же радіостанції відбудеться розіграш суперпризу - автомобіля KIA Sportage. Стежити за переможцями і приєднатися до акції можна на сайті sweet.tv.







