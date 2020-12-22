Земля: вышел трейлер фильма с Робин Райт - смотреть онлайн

Смотрите на tv.ua онлайн трейлер фильма Земля. Это актерский и режиссерский дебют Робин Райт.

Фильм расскажет об успешном адвокате Эди Матис (Робин Райт), страдающей от жутких депрессий. Однажды она решает кардинально изменить свою жизнь и отправляется в заснеженный штат Вайоминг, где поселяется в деревянной лачуге посреди глухого леса. В одиночку женщине предстоит научиться выживать в суровую зиму без припасов и провианта. Жизнь на грани постепенно возвращает Матис веру в себя.

Также в фильме Земля сыграли Демиан Бичир, Сара Доун Пледж и Ким Диккенс.

Картина из программы кинофестиваля «Сандэнс» должна выйти в американский кинопрокат 12 февраля. Данных об украинском прокате нет.

Напомним,