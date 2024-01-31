«Моє прекрасне весілля» відбулося у київському кінотеатрі

Ексклюзив 31 січня 2024 16:40 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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«Моє прекрасне весілля» відбулося у київському кінотеатрі
«Моє прекрасне весілля» відбулося у київському кінотеатрі
Adastra Cinema

30 січня у кінотеатрі мережі Multiplex у ТРЦ Komod відбулася прем'єра романтичної комедії «Моє прекрасне весілля».

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Інформаційними партнерами заходу виступили сайти ivona.ua, tochka.net. Пригощав гостей алкогольний партнер – Jack Daniels.

Еббі (Вірджинія Гарднер), яка змалечку вміє грати в карти краще за будь-кого, та Тревіс (Ділан Спроус) знайшли спільну мову не одразу, але нині вони розуміють одне одного з напівслова. Разом із друзями вони відпочивають на чудовому острові. За ідеєю пара мала б готуватися до ідеального весілля. Натомість все довкола перетворюється на ідеальний хаос.

Мелодрама та комедія «Моє прекрасне весілля» є прямим продовженням фільму «Моє прекрасне нещастя», що вийшов на екрани 2023 року. Обидва фільми знімали одночасно. На момент прем’єри першої частини друга була вже повністю відзнята. У основі сюжету – однойменний роман американської письменниці Джеймі Макгуайр. Вона пише романи для дорослих. Про даних персонажів було написано три романи та низка оповідань. Окрім циклу творів про цих героїв письменниця написала ще шість інших циклів, у кожному з яких від двох до п’яти книг. За режисуру відповідав Роджер Камбл («Після сварки»).

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На подію завітали зіркові гості: MISS WORLD plus size QUEEN та володарка рекорду «Найбільші груди України» Міла Кузнецова, телеведучі Сергій Єременко та Слава Соломка, актриса Тоня Хижняк, екстрасенс Макс Гордєєв. Подія зібрала багатьох успішних блогерок та світських левиць: Яну Він, Ліку Леонову, Юлію Файсову, ellevika, stasia sh, Оксану Андрієць, Карішу, Анну Маліновську та багато інших. 

Своїми враженнями від стрічки поділилася відома блогерка Таня Сорока: «Мені все дуже сподобалось! Ділан Спроус то взагалі – любов. Гарна акторська гра, багато смішних і пікантних моментів, яскрава картинка. Все супер! Як сходити та розвантажитися в кіношку – саме воно».

Фільм «Моє прекрасне весілля» виходить у широкий прокат вже 1 лютого.
  
 

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