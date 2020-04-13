Что посмотреть со второй половинкой на карантине: советы от Полины из Первых ласточек

Эксклюзив 13 апреля 2020 12:00 Александр Кива
Что посмотреть со второй половинкой на карантине: советы от Полины из Первых ласточек
Что посмотреть со второй половинкой на карантине: советы от Полины из Первых ласточек

Звезда сериала Нового канала «Первые ласточки» Мария Смолякова во время карантина сидит дома и всем советует это делать.

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А чтобы не заскучать, вместе со своим молодым человеком Александром актриса смотрит различные фильмы и сериалы

Что делать, когда перестирал все вещи, убрал в квартире, перебрал одежду и даже помыл окна? Правильно, поискать что-нибудь интересненькое и устроить дома кинотеатр. Например, пересмотреть все серии «Первых ласточек».

Тем временем Маша Смолякова, сыгравшая в сериале Полину, рассказывает, что можно посмотреть вместе со своей второй половинкой. Спойлер: это отнюдь не романтические комедии, как вы могли бы подумать!

– Мы с Сашей не падаем духом, мыслим позитивно, не поддаемся панике, – говорит актриса. – Стараемся проводить это время продуктивно и занимаемся саморазвитием. Делаем спортивные упражнения, учимся готовить что-то вкусное вместе. Кроме того, смотрим классные фильмы и сериалы. Вместе уже посмотрели «Почему женщины убивают – очень крутой сериал из 10-ти эпизодов. Также досматриваем сериал «Магомаев» о знаменитом певце Муслиме Магомаеве.

– Если вам не нравятся сериалы, вот список фильмов, которые обязательно нужно посмотреть: «Джанго освобожденный», «Начало», «Что гложет Гилберта Грейпа», «Укрощение строптивого», «Дневники принцессы» и «Завтрак у Тиффани», – советует Маша.

Ну, а если вы все-таки сериаломан, то ловите подборку от Маши. Не беда, если смотрели, ведь хорошие вещи можно пересматривать не один раз:

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1.«Родина» – сериал в жанре психологического триллера. Главные герои – сержант морской пехоты Николас, вернувшийся из Ирака и офицер ЦРУ Кэрри, которая подозревает его в причастности к подготовке террористической атаки на США.

2. «Как избежать наказания за убийство» – детектив об амбициозных студентах-юристах, проходящих курс у адвоката Эннализ Киттинг. Ребята не подозревают, что скоро им придется применять эти знания, чтобы спасти собственные судьбы.

3. «Ривердейл» – драматический сериал с элементами детектива, повествующий о подростках и их тайнах.

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