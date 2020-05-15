Украинский режиссер снял блокбастер в собственной квартире

15 мая 2020 19:30 Александр Кива
Украинский режиссер снял блокбастер в собственной квартире
Украинский режиссер снял блокбастер в собственной квартире

Режиссер Василий Москаленко снял супергеройский блокбастер в условиях карантина, не выходя из комнаты.

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Трейлер фильма APPLE-MAN уже в сети, главный герой говорит голосом Брэда Питта.

Украинский режиссер Василий Москаленко снял супергеройский фильм APPLE-MAN в собственной квартире. Этот проект – креативный выход из сложившейся ситуации во время пандемии COVID-19, когда из-за карантина отменили все киносъемки.

«Многие мои знакомые в области кино, как в Украине, так и в Голливуде, из-за карантина потеряли всякую надежду на творческую самореализацию, – отмечает режиссер. – Проект APPLE-MAN это попытка вдохновить коллег оставаться креативными даже в такие тяжелые времена. Пример, как можно снимать кино, не нарушая правил карантина».

Режиссер сам сыграл всех персонажей фильма (всего их 12 героев). Кроме Москаленко, на съемочной площадке находилась только один человек – оператор-постановщик Владимир Кратинов. Он собственноручно выставлял свет, контролировал фокус и работал со спецоборудованием.

Сюжет ленты – комедийная аллюзия на фильмы MARVEL. Главный герой – Человек-Яблоко, или Apple-Man – появился в результате секретного эксперимента ЦРУ по созданию суперсолдат. Apple-Man противостоит суперзлодею, который стремится уничтожить Вселенную.

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Фильм снят на английском языке. В украинском дубляже Человек-Яблоко говорит голосом Брэда Питта. Супергероя озвучил Андрей Твердак, официальный голос голливудского актера в украинском прокате.

Съемки проходили в комнате площадью 15 квадратных метров. «Пришлось перевернуть кровать, чтобы расчистить «съемочную площадку», – рассказал режиссер.

Василий Москаленко – режиссер фильма «Синтетическая Любовь», который получил около двадцати наград в США, Канаде и Великобритании. В 2019 году Василий снял хоррор BED AND BREAKFAST, в котором главную роль сыграла известная телеведущая, актриса, модель, ведущая шоу «Без краватки» на телеканале НЛО TV Иванна Онуфрийчук.

Посмотреть трейлер фильма «APPLE-MAN» можно онлайн на TV.UA.

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