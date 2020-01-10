4 главных сериала января

Смотреть сериалы, когда за окном холода, под теплым пледом - один из видом настоящего удовольствия.

К счастью, киноиндустрия не оставила нас без новинок на сериальном поприще. Готовьте горячий чай - эти сериалы заинтересуют вас с первых кадров!

Когда: с 4 января

Режиссеры сериала «Шерлок» Стивен Моффат и Марк Гэтисс объединили свою усилия, чтобы показать нам очередную версию классического произведения. Графа Дракулу сыграет датский актер Клас Банг, а сам персонаж отправится из Трансильвании в Лондон, чтобы найти новых жертв.

"Чужак"

Когда: с 12 января

После не самой успешной полномасштабной экранизации романа Стивена Кинга "Докторы Сон" на экраны телевизора готова выйти еще одна адаптация романа Короля Ужасов. "Чужак" расскажет о судебных тяжбах над школьным учителем физкультуры, которого обвиняют в причастности к смерти его ученика. Однако, все не так просто, как кажется на первый взгляд. Со временем полицейские начинают подозревать, что в убийстве могут быть замешаны не только люди, но и потусторонние силы.

"Половое воспитание"

Когда: с 17 января

Вернется на экраны и продолжение популярного молодежного сериала "Sex education". Создатели обещают добавить героев и расширить круг тем, поднимаемых в сериале: от проблем в семье, булинга до полового воспитания и ориентации.

"Пятая авеню"

Когда: с 19 января

В 2019 актер Хью Лори снялся в экранизации романа «Поправка-22» и теперь снова порадует нас большой ролью в сатирическом сериале. Космический корабль в далеком и развитом будущем терпит поломку во время полета, а капитан корабля оказывается в безвыходной ситуации.

Напомним,