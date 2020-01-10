4 главных сериала января
Смотреть сериалы, когда за окном холода, под теплым пледом - один из видом настоящего удовольствия.
"Дракула"
Когда: с 4 января
Режиссеры сериала «Шерлок» Стивен Моффат и Марк Гэтисс объединили свою усилия, чтобы показать нам очередную версию классического произведения. Графа Дракулу сыграет датский актер Клас Банг, а сам персонаж отправится из Трансильвании в Лондон, чтобы найти новых жертв.
"Чужак"
Когда: с 12 января
"Половое воспитание"
Когда: с 17 января
Вернется на экраны и продолжение популярного молодежного сериала "Sex education". Создатели обещают добавить героев и расширить круг тем, поднимаемых в сериале: от проблем в семье, булинга до полового воспитания и ориентации.
"Пятая авеню"
Когда: с 19 января
В 2019 актер Хью Лори снялся в экранизации романа «Поправка-22» и теперь снова порадует нас большой ролью в сатирическом сериале. Космический корабль в далеком и развитом будущем терпит поломку во время полета, а капитан корабля оказывается в безвыходной ситуации.
Напомним,