4 главных сериала января

10 января 2020 13:30 Антонина Старовойт
4 главных сериала января
4 главных сериала января
pixabay.com

Смотреть сериалы, когда за окном холода, под теплым пледом - один из видом настоящего удовольствия.

Читайте такжеСериал Другая жизнь Анны
К счастью, киноиндустрия не оставила нас без новинок на сериальном поприще. Готовьте горячий чай - эти сериалы заинтересуют вас с первых кадров!
"Дракула"

Когда: с 4 января

Режиссеры сериала «Шерлок» Стивен Моффат и Марк Гэтисс объединили свою усилия, чтобы показать нам очередную версию классического произведения. Графа Дракулу сыграет датский актер Клас Банг, а сам персонаж отправится из Трансильвании в Лондон, чтобы найти новых жертв. 

"Чужак"

Когда: с 12 января 

Читайте такжеТри неожиданных блюда из кинзы от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
После не самой успешной полномасштабной экранизации романа Стивена Кинга "Докторы Сон" на экраны телевизора готова выйти еще одна адаптация романа Короля Ужасов. "Чужак" расскажет о судебных тяжбах над школьным учителем физкультуры, которого обвиняют в причастности к смерти его ученика. Однако, все не так просто, как кажется на первый взгляд. Со временем полицейские начинают подозревать, что в убийстве могут быть замешаны не только люди, но и потусторонние силы. 

"Половое воспитание"
Когда: с 17 января 

Вернется на экраны и продолжение популярного молодежного сериала "Sex education". Создатели обещают добавить героев и расширить круг тем, поднимаемых в сериале: от проблем в семье, булинга до полового воспитания и ориентации. 

"Пятая авеню" 

Когда: с 19 января 

В 2019 актер Хью Лори снялся в экранизации романа «Поправка-22» и теперь снова порадует нас большой ролью в сатирическом сериале. Космический корабль в далеком и развитом будущем терпит поломку во время полета, а капитан корабля оказывается в безвыходной ситуации. 

Напомним, 

Облако тегов

сериалы премьеры советы сериалы netflix

Материалы по теме

Выходите без звонка-2: смотреть 38 серию онлайн (эфир от 10.01.2020)
Сериалы

Выходите без звонка-2: смотреть 38 серию онлайн (эфир от 10.01.2020)
Netflix рассекретил дату премьеры сериала «Озарк»
Премьеры

Netflix рассекретил дату премьеры сериала «Озарк»
Как есть меньше: главные советы
ЗОЖ

Как есть меньше: главные советы
Эдгар Каминский отправился на отдых в Куршевель вместе с новой девушкой
Новости

Эдгар Каминский отправился на отдых в Куршевель вместе с новой девушкой

Популярное на сайте

ТОП-5 вещей, которыми мы вредим себе ежедневно

ТОП-5 вещей, которыми мы вредим себе ежедневно
Вы будете удивлены: этот продукт быстро поможет похудеть!

Вы будете удивлены: этот продукт быстро поможет похудеть!
ТОП-3 поступка, которые разрушают ваши отношения

ТОП-3 поступка, которые разрушают ваши отношения
Какая прическа будет самой модной в 2020 году?

Какая прическа будет самой модной в 2020 году?

Популярное видео

Грейс и Фрэнки: вышел трейлер 6 сезона

Грейс и Фрэнки: вышел трейлер 6 сезона
Рождественская история с Тиной Кароль: смотреть онлайн (эфир от 07.01.2020)

Рождественская история с Тиной Кароль: смотреть онлайн (эфир от 07.01.2020)
Готовим вместе: Готовимся к Рождеству (эфир от 05.01.2020)

Готовим вместе: Готовимся к Рождеству (эфир от 05.01.2020)
Выходите без звонка-2: смотреть 35 серию онлайн (эфир от 06.01.2020)

Выходите без звонка-2: смотреть 35 серию онлайн (эфир от 06.01.2020)
tv.ua