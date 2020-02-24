Романтическая комедия "Побачення у Вегасі" получила новый трейлер и характер-постеры

Дистрибьютор фильма, компания «Вольга Украина», опубликовала новый трейлер будущего фильма, а также характер-постеры героев.

Главные роли в фильме исполнили Никита Бычков-Андриевский, Марина Дьяконенко, Оля Полякова, Владимир Остапчук, Вова зі Львова и Михаил Кукуюк.

Компанию им составили белорусский юморист Вадим Галыгин и голливудская звезда, номинант премии «Оскар» Эрик Робертс. Характер-постеры с этими исполнителями были опубликованы дистрибьютором фильма вместе с релизом полноценного трейлера фильма.

Надеюсь, это будет фильм, который потрясет... ваши животы. От смеха! Очень в это верю, как настоящая кинозвезда, я весь сценарий не читала и фильм целиком не видела. Но трейлер мне очень понравился. Я там красивая, а это уже половина успеха!

– говорит Оля Полякова, исполнительница роли босса главного героя.

Романтическая комедия «Побачення у Вегасі» расскажет историю о поездке рекламных менеджеров-конкурентов Артема (Никита Бычков-Андриевский) и Оксаны (Марина Дьяконенко) в Лас-Вегас, где они должны убедить важного клиента подписать контракт. Но после неудачной попытки Артема помешать планам Оксаны полет в Лас-Вегас превращается в road trip через всю Америку, где героям предстоит пережить допросы, путешествия автостопом, блуждания по пустыням Невады и преследования полицией.

Кто же победит и подпишет контракт с клиентом – харизматичный Артем или ответственная Оксана?

Это масштабное украинско-американское кино, в котором есть все – и отношения, и юмор, и классная картинка. Я получил огромное удовольствие от съемок и много опыта, учитывая, что это первая моя роль в большом кино. Но у меня уже есть предложение в следующем году сыграть главную роль в новом фильме, и я с нетерпением жду этого. А пока что – до встречи на премьере 5 марта!

– говорит Владимир Остапчук, исполнитель роли командира самолета.

Комедия выходит в украинский прокат 5 марта 2020 года.

Справка про «Побачення у Вегасі»