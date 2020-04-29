Дивный новый мир: NBC и Peacock выпускают сериал по роману Олдоса Хаксли
Уже летом 2020 года на экраны выйдет американская фантастическая драма «Дивный новый мир» на основе антиутопии, написанной Олдосом Хаксли.
СюжетВеликобритании. Теперь он имеет статус столицы всего мира! Ни денежных, ни семейных отношений в городе нет, детей выращивают в пробирках, а секс превратился в способ снятия напряжения.
Религия осталась в прошлом, а высокое искусство заменили наркотики.
Первый сезон состоит из 9 серий.
Напомним,