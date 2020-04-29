Дивный новый мир: NBC и Peacock выпускают сериал по роману Олдоса Хаксли

29 апреля 2020 22:00 Алла Лысак
Дивный новый мир: NBC и Peacock выпускают сериал по роману Олдоса Хаксли
Дивный новый мир: NBC и Peacock выпускают сериал по роману Олдоса Хаксли
кадр из сериала

Уже летом 2020 года на экраны выйдет американская фантастическая драма «Дивный новый мир» на основе антиутопии, написанной Олдосом Хаксли.

Сюжет

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Создатели сериала покажут телезрителям Лондон в XXVI столетии, который больше не является столицей Великобритании. Теперь он имеет статус столицы всего мира! Ни денежных, ни семейных отношений в городе нет, детей выращивают в пробирках, а секс превратился в способ снятия напряжения. 

Религия осталась в прошлом, а высокое искусство заменили наркотики. 

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Бернарду Марксу и Ленайне Краун удалось добраться до так называемых Диких островов, где люди продолжают придерживаться семейных ценностей и проводят религиозные обряды. Там они встречаются дикаря Джона, который на многое готов, чтобы уничтожить «Дивный новый мир».

Первый сезон состоит из 9 серий.

Напомним,

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