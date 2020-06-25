Детективный сериал Перри Мейсон стал новым хитом телеканала HBO

Первая серия детективного сериала Перри Мейсон побила рекорды по просмотрам премьер HBO.

Лишь за семь дней сериал, продюсером которого выступил Роберт Дауни-младший , посмотрели 1 млн 700 тысяч человек. Таким образом «Перри Мейсон» без труда обогнал «Чужака» и «Хранителей», поставив рекорд за последние два года.

История посвящена адвокату Перри Мейсону, созданному писателем Стэнли Гарднером.

Сам сериал является перезапуском знаменитой экранизации 1957 года.

Пери Мейсон живет в Лос-Анджелесе 30-х годов двадцатого века и наблюдает восстановление Соединенных Штатов после Великой депрессии, когда к нему обращается детектив Пол Дрейк. Он просит адвоката помочь ему с расследованием нескольких сложных дел. Так начинается эта сложная история...

Главные роли сыграли Мэттью Риз, Татьяна Маслани, Джон Литгоу, Крис Чок, Шей Уигэм и другие. С 22 июня сериал доступен на видеосервисах.

Напомним,