Фильм Чемпионы: дата выхода в 2020 году

2 июля в украинский прокат выходит европейский хит – испанская комедия «Чемпионы» Хавьера Фессера.

По сюжету, тренер по баскетболу, приговоренный к общественным работам, получает задание сделать чемпионов из команды людей с ментальными нарушениями. На создание фильма авторов вдохновила реальная история баскетбольной команды Aderes (Бурхасот, Валенсия), которая состоит из людей с ментальными нарушениями. Эта команда выиграла двенадцать чемпионатов Испании в период с 1999 по 2014 год.​Комедия Хавьера Фессера стала триумфатором испанского «Оскара» – национальной премии Гойя: из 11 номинаций она получила награды в трех категориях – за лучший фильм года, лучшую песню и лучшего актера-дебютанта. «Чемпионы» также отмечены премиями Días de Cine (приз зрительских симпатий), Feroz Awards (лучшая комедия) и Fotogramas de Plata (приз зрительских симпатий за лучший испанский фильм).

«Чемпионы» стали лидером проката и самым кассовым фильмом года в Испании, собрав более 19 миллионов евро и 3 миллиона зрителей. Испания выбрала ленту в качестве национального кандидата на премию «Оскар» в категории «Лучший международный фильм».

«Чемпионы» – актерский дебют для исполнителей ролей игроков баскетбольной команды. Режиссер фильма Хавьер Фессер получил поддержку от многих ассоциаций, которые помогли ему предварительно отобрать 500 кандидатов, с которыми он затем проводил кастинги. «На самом деле это был один из самых непредсказуемых аспектов проекта: полагаться на людей с ментальными нарушениями, которые никогда не участвовали в съемках. Полагаться на начинающих актеров всегда легко. Тем более что большинство сцен – групповые. Но ни в коем случае процесс не усложнялся особенностями актеров. Наоборот – было невероятно видеть их энтузиазм и уверенность, что это их фильм», – рассказывает Фессер.

Впервые в Украине ленту показали в рамках открытия фестиваля «Еврофест: кино для каждого».

Комедия «Чемпионы» выходит в украинский прокат в четверг, 2 июля.