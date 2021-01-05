Сказка старого мельника: нечисть на Лысой горе

Фильм Сказка старого мельника с успехом идет в украинских кинотеатрах. Теленеделя рассказывает, почему стоит его посмотреть.

У фильма Сказка старого мельника очень непростая история - от задумки до появления на большом экране прошло семь лет: сначала из-за экономического кризиса приостановились съемки, потом из-за пандемии перенеслась премьера… Но ожидание было ненапрасным!

За первый уик-энд «Сказка старого мельника» стала лидером проката среди семейных и анимационных картин! И единственным отечественным фильмом, попавшим в топ-3 по количеству зрителей за период с марта 2020-го (то есть с начала пандемии). Выше в рейтинге кинопоказа из украинских проектов была только «Сумасшедшая свадьба-2», стартовавшая в январе. В чем секрет фэнтези и как оно снималось? Об этом все знает ее режиссер Александр Итыгилов.

Нечисть в дыму и дома-конструкторы

Александр, кому принадлежит идея фэнтези?

Есть такая книга – «Сказка старого мельника» Сергея Ухачевского, которая, насколько я знаю, была издана большим тиражом. Однажды Сергей Гаврилюк, один из наших авторов, предложил Ухачевскому ее экранизировать. Вместе они написали сценарий. Позже подключился я. Так все и закрутилось. По ходу дела сценарий корректировался. Некоторые сцены мы пытались сделать ярче, чем они были прописаны изначально, – там, где позволяли технические возможности. Например, изменили момент появления нечисти. Приемов в кинематографе существует довольно много, у нас же ее появлению предшествует дым. А когда ее уничтожают, она снова превращается в дым и рассеивается.

Подготовка к съемкам была длительной?

Действие фильма происходит в XVI и XIX столетиях, к тому же это фэнтези. Подобного рода постановки всегда забирают много времени. Все делалось практически с нуля – мы разрабатывали костюмы, грим, наряды. С нуля было выстроено и много декораций, которыми занимался наш постановщик Влад Дудко. Сначала прорисовали 3D-макеты, а после создавали в реальности. Влад находил старые деревянные дома, разбирал их, перевозил на локацию и уже там собирал, как конструктор. Нам было важно, чтобы декорации выглядели максимально правдоподобно и чтобы было похоже на сказку.

Непростая история была и с костюмами. Мы долго изучали, что носили в Средневековье на территории нынешней Украины, и создавали этакий «собирательный образ».

Главное, удержаться в седле

Кастинг прошел без особых сложностей?

Практически всех своих героев мы нашли без проблем. Те, кого планировали задействовать в сказке, согласились в ней участвовать. У нас прекрасный актерский ансамбль: Ада Роговцева, Ирма Витовская, Олеся Жураковская, Анна Кошмал, Наталья Сумская, Гарик Бирча, Остап Ступка, Валентин Томусяк, Владимир Горянский, Анатолий Хостикоев.

Вы ведь тоже сыграли одну из эпизодических ролей…

…и для этого специально отрастил волосы. Мне так понравилась новая прическа, что и по сей день с удовольствием с ней хожу.

Актерам пришлось специально чему-то обучаться?

Анна Кошмал училась стрелять из лука. Прекрасно с этим справилась! Верховую езду многим пришлось осваивать именно на нашем проекте – например, Валентину Томусяку. У актеров были репетиции, они ездили к нашим каскадерам в школу и там тренировались. В основном съемки проходили в труднодоступных местах – к примеру, на Лысой горе в Киеве. Лошади ведут там себя особым образом – все непривычные условия у них, скажем так, вызывают опасения. Тут надо быть очень осторожным, чтобы они не понесли или не сбросили тебя. Поэтому очень важно уметь держаться в седле. Слава Богу, у нас были прекрасные каскадеры: одни занимались постановками боев, другие – конными сценами. Обошлось без травм.

Где, кроме Лысой горы, проходили съемки?

В Киеве и окрестностях: в Музее под открытым небом в Пирогове, в Мамаевой Слободе, на берегу Киевского моря, в уникальном затопленном Коростышевском гранитном карьере. Кстати, Лысая гора выбрана не случайно – именно на этом страшном и загадочном месте, овеянном легендами, где в прошлом казнили заключенных, силы добра побеждают нечисть в финальном бою.

А вообще, никаких сложностей с поиском локаций не было. Украина полна таких выразительных красивых мест, где можно любую сказку снимать. Поехали, выбрали все, что нужно. Чего не хватало –- достроили. Например, мельницу старого мельника высотой 17,5 м соорудили там, где нам больше всего понравился пейзаж. Конечно, использовать ее по назначению нельзя, но все, что положено, у нее вращалось.

Полет на тросе и наяву

Чего стоило приодеть героев сказки?

Наш художник по костюмам Константин Кравец разработал около 100 костюмов в стиле XIX и XVI веков, ведь наши герои совершают путешествие во времени. Интересно, что шились наряды именно из той ткани, которая использовалась тогда. Каждая бусинка и каждый стежок выверялся по книгам. Когда смотришь фильм, это бросается в глаза. Идентичность всех без исключения костюмов в «Сказке старого мельника» – идеальная.

У кого из актеров самый сложный грим?

Пожалуй, у лесной княжны и вожака оборотней. Он делался часами, что довольно изнурительно для актеров – вытерпеть такие «издевательства». (Улыбается.) Но все достойно испили эту чашу. У нас были великолепные художники по гриму! Благодаря им фея на экране преодолевала путь в целый век: старела на сто лет и потом молодела.

Съемки фэнтези – непростая задача. Как с ней справлялись актеры?

С актерской игрой проблем не возникало – режиссерские установки всем были под силу. Не могу выделить какую-то сцену, с которой пришлось бы мучиться. Конечно, в подобном проекте бывают свои технологические сложности. Интересной была работа с «летающими» актерами. Чтобы в кадре они парили в воздухе, их подвешивали на специальных тросах. Для подобных трюков нужна хорошая физическая подготовка: все они разрабатывались каскадерами, опробовались на каскадерах, и только после этого начиналась работа актеров. После каждого дубля их опускали на землю – чтобы передохнули, поскольку испытывали серьезную физическую нагрузку и дискомфорт.

Текст: Алина Круглова

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