Магические приключения Огонька – мультфильм по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена

29 января 2021 18:50 Юлия Крутиева
Магические приключения Огонька – мультфильм по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена
Магические приключения Огонька - мультфильм по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена
пресс-служба

С 4 февраля в кинотеатрах Украины смотрите новый мультфильм "Магические приключения Огонька".

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Девочка, которую все зовут Огонек, живет в ремесленном городке в окружении друзей. Она всегда приходит на помощь тем, кто в этом нуждается, поэтому нередко ее саму нужно спасать.

Один из друзей девочки - добрый, но бедный Гончар, нравится ей больше чем друг. И вот, однажды Гончар находит магическое Огниво, которое делает того, кто им владеет, богатым. Парень радуется возможности избавиться от долгов не зная, что навлекает на себя смертельное проклятие.

Магические приключения Огонька - мультфильм по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена / пресс-служба

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Спасти Гончара может только смелость и преданность Огонька. Она, не колеблясь, бросается парню на помощь, ведь верит, что любовь и честный труд важнее денег и власти.

Мультфильм по мотивам известной сказки Ганса Христиана Андерсена можно посмотреть в кинотеатрах с 4 февраля.

 

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