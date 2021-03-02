Убийство Николь Браун Симпсон: история, которая потрясла весь мир

Триллер «Убийство Николь Браун Симпсон» основан на реальных событиях и рассказывает альтернативную версию одного из самых кровавых преступлений Америки 90-х.

История убийства Николь Браун и ее приятеля Рональда Гольдмана, а также судебное разбирательство по этому делу в свое время потрясли не только американскую, но и мировую общественность.

Николь Браун и Рон Голдман были найдены мертвыми в доме женщины в богатом пригороде Лос-Анджелеса. Причиной смерти обоих стали множественные ножевые ранения. Неподалеку от тел полицейские обнаружили окровавленную кожаную перчатку. Вторая такаю перчатка была найдена в доме О. Джея Симпсона, отца двоих детей Николь и ее бывшего мужа.

Симпсон был известным актером и звездой футбола на момент знакомства с 18-летней официанткой Николь. Их роман и семейная жизнь проходили бурно и страстно - они постоянно ссорились, дрались и снова мирились. После развода пара не поставила точку в отношениях: О. Джей продолжал следить за личной жизнью бывшей жены, к тому же, их связывали совместные дети.

Несмотря на прямые доказательства, указывающие на причастность Симпсона к убийству, и свидетельства друзей Николь, согласно которым тот активно преследовал бывшую жену незадолго до ее смерти, адвокатам актера удалось добиться оправдательного приговора. Немаловажную роль в этом сыграл расовый вопрос.

Фильм «Убийство Николь Браун Симпсон» показывает период жизни Николь Браун после развода с мужем из-за его жестокого обращения. Молодая женщина живет с двумя своими маленькими детьми и пытается наладить личную жизнь. Что именно произошло накануне ее трагичной гибели и кто еще может быть виновен в двойном убийстве - смотрите в кинотеатрах с 4-го марта.