Актриса сериала "Незакрытая мишень" Олеся Мацкевич-Грибок: Чтобы получать интересные роли, нужно менять свое тело

Олеся Мацкевич-Грибок сыграла биатлонистку в фильме «Незакрытая мишень», который стартует 1 марта в 21:00 на канале «Украина». Ее физическая форма поразила всю съемочную группу.

Но идеальная фигура актрисы – результат огромного труда. Звезда сериала «Незакрытая мишень» Олеся Мацкевич-Грибок объяснила, что важно преодолеть в самом начале.

Девушка рассказала в интервью каналу «Украина», как однажды поняла: чтобы получать интересные роли, нужно менять свое тело. То есть «сигнализировать» внешне, что есть огромное желание играть что-то другое. Поэтому она начала очень много заниматься спортом.

Первые полтора года мне было непросто как физически, так и ментально. Иногда плачешь в спортзале и задаешь себе вопрос: «Почему мне сейчас так тяжело?» Но потом преодолеваешь свои слабости и выходишь на новый уровень. Я точно это знаю, – поделилась актриса Олеся Мацкевич-Грибок. – У меня уже не раз так было. Причем следующий уровень дается гораздо проще. Главное – соблюдать режим питания, сна и отдыха.

Актриса сериала "Незакрытая мишень" Олеся Мацкевич-Грибок / пресс-служба канала Украина

Что касается питания, то у звезды сериала «Незакрытая мишень» все четко распланировано. Это не затея на 1-2 месяца, а образ ее жизни.

Я уже два года системно питаюсь под наблюдением тренера. Он знает, что я ела все это время, – пояснила Олеся Мацкевич-Грибок. – Я каждый день сдаю тренеру дневник питания: пишу ему, что ем по часам и как много тренируюсь.

В течение двух лет актриса очень жестко следила за режимом питания, отдыха и тренировок. Сегодня ей уже гораздо проще это делать, хотя есть определенные ограничения. Например, звезда сериала только один раз в три недели позволяет себе съесть сладкое.

Если вдруг появилось мимолетное желание, то единственное, что нужно сделать в таком случае – сжать зубы и потерпеть, я уже знаю, что через полчаса оно пройдет, – посоветовала Олеся Мацкевич-Грибок. – Но это то время, когда просто выносит мозг – так хочется чего-нибудь сладкого! Но если позволить себе подразнить вкусовые рецепторы, тогда ты сметешь со стола все, как корова языком.

Актриса сериала "Незакрытая мишень" Олеся Мацкевич-Грибок / пресс-служба канала Украина

Еще один способ, который позволяет оставаться в форме и соблюдать режим – это... умение благодарить.

Сейчас у меня такой период, когда я благодарю за все, что мне можно есть, или за то, что я получаю. Например, кофе со сливками, потому что это очень вкусно. За возможность работать в прекрасном проекте. За желание вставать рано утром и побыть какое-то время наедине с собой, – поделилась Олеся Мацкевич-Грибок. – Каждый прием пищи для меня – это большое спасибо за то, что я физически здорова, что могу позволить себе то или иное блюдо.

Смотрите премьеру 24-серийного фильма «Незакрытая мишень» в понедельник, 1 марта, в 21:00 на телеканале «Украина».

Напомним,