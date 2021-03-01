Від пацанки до панянки-5: участницы реалити устроили дебош и вскрыли гараж в Киеве

Участницы реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал) устроили дебош в одном из спальных районов столицы.

Девушки еще не стали ученицами Школы леди , а уже успели изрядно накосячить. Знакомство семи участниц закончилось драками и травмами. Но этого им оказалось мало. Поэтому они отправились в один из спальных районов Киева, где продолжили развлечения – пьянство и дебош.

В этом году двери Школы леди откроются для представительниц поколения Z, – говорит завуч Екатерина Виноградова. – Они рождены в эпоху информационных технологий. Их считают прогрессивными и успешными. Но мы решили устроить девушкам проверку на совпадение с поколением Y. А это лихие 90-е, время «гопников».

Від пацанки до панянки-5 / пресс-служба

Команда реалити привлекла актеров, сыгравших ярких представителей того времени. Они были одеты в спортивную одежду и туфли. Ели сушеную рыбу и щелкали семечки. И запивали все водкой и пивом. А еще развлекали себя соревнованиями на самый дальний плевок.

Провалили экзамен с треском, – рассказывает Екатерина. – Девушки присоединились к компании «гопников». Начали выпивать с ними, а потом выяснять друг с другом отношения.

Від пацанки до панянки-5 / пресс-служба

И снова поддались на очередную провокацию преподавателей. Девушки вместе с «гопниками» взломали замок в чужой гараж. И начали выносить из него все пожитки. А потом открутили колеса старенького автомобиля.

Від пацанки до панянки-5 / пресс-служба

Чем закончился грабеж, и кому хорошенько досталось, смотрите в реалити «Від пацанки до панянки» сегодня в 19:00 на Новом канале.

Напомним,