Від пацанки до панянки-5: участницы реалити устроили дебош и вскрыли гараж в Киеве
Участницы реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал) устроили дебош в одном из спальных районов столицы.
В этом году двери Школы леди откроются для представительниц поколения Z, – говорит завуч Екатерина Виноградова. – Они рождены в эпоху информационных технологий. Их считают прогрессивными и успешными. Но мы решили устроить девушкам проверку на совпадение с поколением Y. А это лихие 90-е, время «гопников».
Провалили экзамен с треском, – рассказывает Екатерина. – Девушки присоединились к компании «гопников». Начали выпивать с ними, а потом выяснять друг с другом отношения.
И снова поддались на очередную провокацию преподавателей. Девушки вместе с «гопниками» взломали замок в чужой гараж. И начали выносить из него все пожитки. А потом открутили колеса старенького автомобиля.
Чем закончился грабеж, и кому хорошенько досталось, смотрите в реалити «Від пацанки до панянки» сегодня в 19:00 на Новом канале.
Напомним,