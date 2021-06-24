"Хищники" – на киноэкранах с 24 июня!
Фильм "Хищники" рассказывает историю американской семьи, которая отправилась в Африку за приключениями.
Вместе они - недружная группа туристов, которые надеются, что отпуск в заповеднике Кении поможет им решить их личные проблемы. Однако, из-за плохих отношений, постоянных ссор и неудачных решений, очень скоро они оказываются в окружении хищных зверей без проводника, воды и мобильной связи.
Удастся ли героям выжить и на что они будут способны перед лицом опасности - смотрите в кино уже в эти выходные.