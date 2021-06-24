"Хищники" – на киноэкранах с 24 июня!

Фильм "Хищники" рассказывает историю американской семьи, которая отправилась в Африку за приключениями.

Семья состоит из лживого, эгоистичного отца - нефтяника Джека Хэлси (Филипп Винчестер), его жены, больной диабетом, домохозяйки Лорен (Ребекка Ромейн), дочери со сложным характером Зои (Изабель Бассетт), и сына нетрадиционной ориентации Ноя (Майкл Джонстон). Также к этой компании присоединился парень Зои по имени Билли (Крис Фишер).

Вместе они - недружная группа туристов, которые надеются, что отпуск в заповеднике Кении поможет им решить их личные проблемы. Однако, из-за плохих отношений, постоянных ссор и неудачных решений, очень скоро они оказываются в окружении хищных зверей без проводника, воды и мобильной связи.

Удастся ли героям выжить и на что они будут способны перед лицом опасности - смотрите в кино уже в эти выходные.