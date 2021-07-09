Канал HBO перезапустил культовую Сплетницу

9 июля 2021 10:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Канал HBO перезапустил культовую Сплетницу
Канал HBO перезапустил культовую Сплетницу
кадр из сериала

Вчера, 8 июля, на канале HBO стартовал перезапуск популярного сериала «Сплетница».

В первом сезоне перезапуска запланировано 10 серий, они будут выходить в стандартном для канала формате, по одной в неделю.

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В центре повествования оказались ученики элитной школы в Нью-Йорке, а таинственная сплетница снова сделала достоянием общественности многие пикантные подробности жизни молодых людей.  

Первые зрители уже активно делятся впечатлениями в соцсетях — многие довольны стартом, хотя и отмечают, что создатели перезапуска решили взять на вооружения современные тенденции, не цепляясь за оригинальную стилистику.

Судя по первому эпизоду, «Сплетница» определённо будет одним из лучших подростковых сериалов нашего поколения. Персонажи, сеттинг и атмосфера идеально сплетаются воедино, чтобы создать историю, которую вы будете смотреть, затаив дыхание,
 — написал один из блогеров.

Напомним,

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