Канал HBO перезапустил культовую Сплетницу

Вчера, 8 июля, на канале HBO стартовал перезапуск популярного сериала «Сплетница».

В первом сезоне перезапуска запланировано 10 серий, они будут выходить в стандартном для канала формате, по одной в неделю.

В центре повествования оказались ученики элитной школы в Нью-Йорке, а таинственная сплетница снова сделала достоянием общественности многие пикантные подробности жизни молодых людей.

Первые зрители уже активно делятся впечатлениями в соцсетях — многие довольны стартом, хотя и отмечают, что создатели перезапуска решили взять на вооружения современные тенденции, не цепляясь за оригинальную стилистику.

Судя по первому эпизоду, «Сплетница» определённо будет одним из лучших подростковых сериалов нашего поколения. Персонажи, сеттинг и атмосфера идеально сплетаются воедино, чтобы создать историю, которую вы будете смотреть, затаив дыхание,

— написал один из блогеров.

Напомним,