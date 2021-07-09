Канал HBO перезапустил культовую Сплетницу
Вчера, 8 июля, на канале HBO стартовал перезапуск популярного сериала «Сплетница».
В первом сезоне перезапуска запланировано 10 серий, они будут выходить в стандартном для канала формате, по одной в неделю.
Первые зрители уже активно делятся впечатлениями в соцсетях — многие довольны стартом, хотя и отмечают, что создатели перезапуска решили взять на вооружения современные тенденции, не цепляясь за оригинальную стилистику.
Судя по первому эпизоду, «Сплетница» определённо будет одним из лучших подростковых сериалов нашего поколения. Персонажи, сеттинг и атмосфера идеально сплетаются воедино, чтобы создать историю, которую вы будете смотреть, затаив дыхание,— написал один из блогеров.
Напомним,