Телеканал HBO показал тизер фантастического сериала Невероятные

3 февраля 2021 10:30 Алла Лысак
Телеканал HBO показал тизер фантастического сериала Невероятные
Телеканал HBO показал тизер фантастического сериала Невероятные
кадр из сериала

Премьера ожидается в апреле 2021 года, но в НВО пока не назвали точную дату.

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HBO выпустил официальный тизер фантастического сериала The Nevers (Невероятные).

Создателем шоу изначально был Джосс Уидон, самыми известными проектами которого остаются сериал «Баффи – истребительница вампиров» и «Мстители».

Осенью 2020 года он покинул проект, а шоураннером «Невероятных» стал Филипп Гослетт.

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Главные роли в проекте исполнили Лора Доннелли, Энн Скелли и Джеймс Нортон.

В центре сюжета группа людей в Лондоне, которая обнаруживает у себя необычные способности. Время действия – Викторианская эпоха.

Напомним,

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