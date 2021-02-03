Телеканал HBO показал тизер фантастического сериала Невероятные
Премьера ожидается в апреле 2021 года, но в НВО пока не назвали точную дату.
Создателем шоу изначально был Джосс Уидон, самыми известными проектами которого остаются сериал «Баффи – истребительница вампиров» и «Мстители».
Осенью 2020 года он покинул проект, а шоураннером «Невероятных» стал Филипп Гослетт.
В центре сюжета группа людей в Лондоне, которая обнаруживает у себя необычные способности. Время действия – Викторианская эпоха.
Напомним,