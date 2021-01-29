У Netflix новый рекорд и лидер по популярности: назван сериал, который сместил Ведьмака
29 января 2021 23:00
Алла Лысак
У Netflix новый рекорд и лидер по популярности: назван сериал, который сместил Ведьмака
pixabay.com
Новый сериал «Бриджертоны» был очень тепло встречен зрителями стриминговой платформы.
«Бриджертоны» не сходят с первых ступеней по просмотрам на Netflix. Установка нового рекорда была лишь делом времени, это случилось спустя 28 дней после премьеры.
За период с 25 декабря 2020 года на стриминговой платформе первый сезон костюмированной драмы посмотрели 82 миллиона подписчиков сервиса.
Такие результаты являются абсолютным рекордом для Netflix.
Отметим, что сериал «Бриджертоны» по задумке создателей должен сочетать в себе романы в стиле Джейн Остин и «Сплетницу». Над шоу работали более 150 человек, а для сцен на балу приглашали профессиональных танцовщиков.
Напомним,