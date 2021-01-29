У Netflix новый рекорд и лидер по популярности: назван сериал, который сместил Ведьмака

29 января 2021 23:00 Алла Лысак
У Netflix новый рекорд и лидер по популярности: назван сериал, который сместил Ведьмака
У Netflix новый рекорд и лидер по популярности: назван сериал, который сместил Ведьмака
pixabay.com

Новый сериал «‎Бриджертоны» был очень тепло встречен зрителями стриминговой платформы.

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«‎Бриджертоны» не сходят с первых ступеней по просмотрам на Netflix. Установка нового рекорда была лишь делом времени, это случилось спустя 28 дней после премьеры.

За период с 25 декабря 2020 года на стриминговой платформе первый сезон костюмированной драмы посмотрели 82 миллиона подписчиков сервиса.

Такие результаты являются абсолютным рекордом для Netflix.

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Отметим, что сериал «‎Бриджертоны» по задумке создателей должен сочетать в себе романы в стиле Джейн Остин и «‎Сплетницу». Над шоу работали более 150 человек, а для сцен на балу приглашали профессиональных танцовщиков.

Напомним,

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