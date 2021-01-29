У Netflix новый рекорд и лидер по популярности: назван сериал, который сместил Ведьмака

У Netflix новый рекорд и лидер по популярности: назван сериал, который сместил Ведьмака

Новый сериал «‎Бриджертоны» был очень тепло встречен зрителями стриминговой платформы.

«‎Бриджертоны» не сходят с первых ступеней по просмотрам на Netflix. Установка нового рекорда была лишь делом времени, это случилось спустя 28 дней после премьеры.

За период с 25 декабря 2020 года на стриминговой платформе первый сезон костюмированной драмы посмотрели 82 миллиона подписчиков сервиса.

Такие результаты являются абсолютным рекордом для Netflix.

Отметим, что сериал «‎Бриджертоны» по задумке создателей должен сочетать в себе романы в стиле Джейн Остин и «‎Сплетницу». Над шоу работали более 150 человек, а для сцен на балу приглашали профессиональных танцовщиков.

Напомним,