Новая «Сплетница» установила рекорд на HBO

15 июля 2021 15:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Новая «Сплетница» установила рекорд на HBO
Новая «Сплетница» установила рекорд на HBO Max
кадр из сериала

8 июля на стриминговой платформе HBO MAX стартовал ремейк популярного молодежного сериала «Сплетница».

Создатели надеялись на интерес зрителей к переосмыслению культовой истории, однако результаты пилота превзошли их ожидания!

«Сплетница» установила в рамках сервиса новый рекорд по просмотрам. 

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Платформа пока решила не делиться точные данными, но СМИ утверждают, что шоу стало самым просматриваемым оригинальным сериалом HBO Max в первую же неделю после премьеры. По предварительным данным, первый эпизод посмотрели в 555 тыс. домов. 

Кроме того, «Сплетнице» удалось ворваться в тренды многих социальных сетей и стать самым обсуждаемым сериалом лета.

Напомним, оригинальная «Сплетница» вышла в 2007 году на канале The CW и продлилась на шесть сезонов.

Напомним,

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