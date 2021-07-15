Новая «Сплетница» установила рекорд на HBO
8 июля на стриминговой платформе HBO MAX стартовал ремейк популярного молодежного сериала «Сплетница».
Создатели надеялись на интерес зрителей к переосмыслению культовой истории, однако результаты пилота превзошли их ожидания!
«Сплетница» установила в рамках сервиса новый рекорд по просмотрам.
Кроме того, «Сплетнице» удалось ворваться в тренды многих социальных сетей и стать самым обсуждаемым сериалом лета.
Напомним, оригинальная «Сплетница» вышла в 2007 году на канале The CW и продлилась на шесть сезонов.
Напомним,