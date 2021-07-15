Новая «Сплетница» установила рекорд на HBO

8 июля на стриминговой платформе HBO MAX стартовал ремейк популярного молодежного сериала «Сплетница».

Создатели надеялись на интерес зрителей к переосмыслению культовой истории, однако результаты пилота превзошли их ожидания!

«Сплетница» установила в рамках сервиса новый рекорд по просмотрам.

Платформа пока решила не делиться точные данными, но СМИ утверждают, что шоу стало самым просматриваемым оригинальным сериалом HBO Max в первую же неделю после премьеры. По предварительным данным, первый эпизод посмотрели в 555 тыс. домов.

Кроме того, «Сплетнице» удалось ворваться в тренды многих социальных сетей и стать самым обсуждаемым сериалом лета.

Напомним, оригинальная «Сплетница» вышла в 2007 году на канале The CW и продлилась на шесть сезонов.

Напомним,