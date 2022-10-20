Голосом телеведучої ICTV Юлії Зорій і Тараса Тополі говоритимуть герої нового мультика

20 октября 2022 10:40 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Голосом телеведучої ICTV Юлії Зорій і Тараса Тополі говоритимуть герої нового мультика
Телеведуча ICTV Юлія Зорій
Пресслужба каналу ICTV

В український телепрокат виходить «Мій домашній крокодил» – захоплива сімейна пригода для всієї родини.

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Крокодил на ім’я Ліл живе в Нью-Йорку, обожнює співати і намагається жити серед людей. Згодом Ліл зустрічає родину місіс Прімм, яка щойно оселилася в його будинку і зовсім не очікувала такого сусідства. Так починається нова мандрівка, сповнена пригод, гумору, незабутніх хітів та справжньої дружби. Допрем'єрні покази з 20 жовтня 2022.

Харизматичну та яскраву місіс Прімм здублювала телеведуча ICTV Юлія Зорій. Місіс Прімм – надзвичайна мама і дружина, а ще талановитий шеф-повар та справжня зірка кулінарії. І хоча останнім часом вона знаходиться на роздоріжжі, переїзд до Нью-Йорка використовує як можливість приділити більше уваги сину та розібратися в собі. Проте вона навіть не підозрює, які зміни чекають на її родину завдяки знайомству зі співаючим сусідом – крокодилом Лілом.

Свою першу велику роль у дубляжі відома українська телеведуча прийняла з великим ентузіазмом: «Я давно мріяла спробувати дублювати фільми, навіть закінчила курси актора дубляжу, щоб не обмежуватися лише бажанням. Після того як пройшла кастинг, неймовірно хвилювалася чи затвердять мене на роль. Тож коли отримала ствердну відповідь – неймовірно раділа. Для мене дубляж – це можливість спробувати себе в новому амплуа, кинути собі виклик та зробити щось інакше, ніж досі. А ще це так круто, коли перевтілюєшся у свого героя і ніби проживаєш маленьке життя разом з ним».

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До команди українського дубляжу також приєднався лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя. Саме його голосом співатиме крокодил Ліл у кінотеатрах України. 

«Мій домашній крокодил» – це неймовірно тепла сімейна історія, яку я обов’язково раджу подивитися всією родиною. Особливо зараз, у такі непрості часи, і хоча б на пару годин поринути у яскравий світ кіно, – радить Юлія.

Дивіться у кіно з 27 жовтня.  

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