Віктор Павлік розповів, без чого не виходить на сцену

12 червня 2025 18:15 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Віктор Павлік розповів, без чого не виходить на сцену
Співак Віктор Павлік
Пресслужба Нового каналу

Під час зйомок шоу «Вік на Вік» співак Віктор Павлік поділився деталями зіркового райдеру, один з пунктів якого викликає щире здивування в організаторів концертів.

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Для когось головне – зручний диван у гримерці, хтось хоче величезне дзеркало з м’яким світлом та щоб стіни були певного кольору, а комусь достатньо звичайного чаю. Райдери зірок українського шоу-бізнесу можуть бути доволі простими та складатися з кількох пунктів, а можуть містити безліч сторінок. 

Відомий український співак Віктор Павлік став учасником квіз-шоу «Вік на Вік» на Новому каналі та в перерві між зйомками зізнався: райдер у нього доволі простий, але має один пункт, який в усіх викликає подив. 

У моєму райдері є те, що завжди дивує замовників, і вони щоразу питають: «А навіщо це вам?» (усміхається). Це кукурудзяна нерафінована олія. Саме нерафінована, це важливо, – підкреслює Віктор Павлік. – Я її тримаю в роті перед виступом десь 20 хвилин: розбовтую і в цей час мугикаю. Це дуже добре впливає на голосові зв’язки. Вона ніби змащує їх та підживлює. Але має бути обов’язкова кукурудзяна. Оливкова – це виробництво Іспанії, Італії чи Греції. А ось кукурудзяна – наш український продукт.

Співак Віктор Павлік на зйомках / Пресслужба Нового каналу

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Що ж до інших пунктів райдеру, то тут Віктор Павлік дотримується більш традиційного набору, знайомого багатьом артистам. 

Решта – все стандартне: закуски – рибні та м'ясні, канапки, овочі, фрукти, напої – фанта, кола, спрайт, водичка звичайна, кава, чай, – говорить співак. – Крім олії, нічого неординарного більше немає. А от я чув, що «Бумбокс» у райдері має харчування для мурашиної ферми. Вони її возять із собою, то має бути їжа для мурах. Це теж неординарність – після концертів можна знімати стрес, дивлячись на них.

Нагадаємо, 

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