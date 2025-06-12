Віктор Павлік розповів, без чого не виходить на сцену

Під час зйомок шоу «Вік на Вік» співак Віктор Павлік поділився деталями зіркового райдеру, один з пунктів якого викликає щире здивування в організаторів концертів.

Для когось головне – зручний диван у гримерці, хтось хоче величезне дзеркало з м’яким світлом та щоб стіни були певного кольору, а комусь достатньо звичайного чаю. Райдери зірок українського шоу-бізнесу можуть бути доволі простими та складатися з кількох пунктів, а можуть містити безліч сторінок.

Відомий український співак Віктор Павлік став учасником квіз-шоу «Вік на Вік» на Новому каналі та в перерві між зйомками зізнався: райдер у нього доволі простий, але має один пункт, який в усіх викликає подив.

У моєму райдері є те, що завжди дивує замовників, і вони щоразу питають: «А навіщо це вам?» (усміхається). Це кукурудзяна нерафінована олія. Саме нерафінована, це важливо, – підкреслює Віктор Павлік. – Я її тримаю в роті перед виступом десь 20 хвилин: розбовтую і в цей час мугикаю. Це дуже добре впливає на голосові зв’язки. Вона ніби змащує їх та підживлює. Але має бути обов’язкова кукурудзяна. Оливкова – це виробництво Іспанії, Італії чи Греції. А ось кукурудзяна – наш український продукт.

Співак Віктор Павлік на зйомках / Пресслужба Нового каналу

Що ж до інших пунктів райдеру, то тут Віктор Павлік дотримується більш традиційного набору, знайомого багатьом артистам.

Решта – все стандартне: закуски – рибні та м'ясні, канапки, овочі, фрукти, напої – фанта, кола, спрайт, водичка звичайна, кава, чай, – говорить співак. – Крім олії, нічого неординарного більше немає. А от я чув, що «Бумбокс» у райдері має харчування для мурашиної ферми. Вони її возять із собою, то має бути їжа для мурах. Це теж неординарність – після концертів можна знімати стрес, дивлячись на них.

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